Centrum duševního zdraví v Ostravě bude mít nové zázemí, umožní mu rozšířit péči

V historickém objektu v Kafkově ulici v Ostravě se dnes otevřelo Centrum duševního zdraví. Díky zmodernizovaném objektu bude moci navýšit roční kapacitu z dosavadních přibližně 120 na 220 klientů. Centrum zároveň posílí tým odborníků a rozšíří otevírací dobu. Díky tomu se stane jedním z mála takzvaných komplexních center v ČR a bude jediným takovýmto zařízením pro dospělé v Moravskoslezském kraji. Poskytovat bude zdravotní i sociální služby. Novinářům to dnes řekl vedoucí zdravotní části Centra duševního zdraví Gracián Svačina.
Centrum pečuje o lidi se závažným duševním onemocněním. "Často to jsou lidé, kteří mají schizofrenii nebo různou poruchu osobnosti či sociální fobie. Jedná se o lidi, kteří často nezvládají docházet ani ke svému ambulantnímu lékaři, proto jsme pro ně k dispozici, aby měli intenzivnější podporu," řekl Svačina. Podle něj pracovníci působí převážně v terénu, do centra klienti docházejí například na vyšetření, kvůli předepsání léků nebo kvůli skupinovým terapiím.
"Tito lidé kromě toho, že selhávají v té psychické části, tak selhávají i v té sociální. Mají problémy s bydlením, financemi, jsou často bez domova nebo jim hrozí, že o svůj byt přijdou. Když máte depresi, dochází k tomu, že nemůžete dojít do práce, když tam nedojdete, hrozí vám, že nemáte na zaplacení nájmu. Tady vám pomůžeme se vším, jak s tím, aby se člověk cítil lépe, tak i s tím získat finanční prostředky," podotkl Svačina.
Lidé nepotřebují žádné speciální doporučení, aby se mohli na centrum obrátit. "Nejjednodušší způsob, jak se k nám dostat, je zvednout telefon nebo přijít a zaklepat na naše dveře. My si s klienty vždy popovídáme a třeba přijdeme na to, že naši péči nepotřebují. Ale vždy budou odcházet s tím, že mají na koho se obrátit," uvedl Svačina. V posledních letech narůstá hlavně počet lidí s hraniční poruchou osobnosti, což podle Svačiny může souviset s osamělostí lidí během pandemie covidu-19.
"Naší úlohou je pomáhat lidem, aby si i přes onemocnění udrželi co nejvíce samostatnosti. Společně řešíme bydlení, práci i další každodenní starosti. Víme také, že oporu často potřebují i jejich blízcí," řekl vedoucí sociální části Jakub Sekera.
Rekonstrukce objektu, která začala loni v srpnu, stála 37,5 milionu korun. Část nákladů pokryla evropská dotace. Centrum duševního zdraví Ostrava vzniklo v roce 2020 ve spolupráci Městské nemocnice Ostrava a Asociace Trigon. Do letošního září se postaralo o přibližně 580 klientů. Po rozšíření týmu bude v centru působit sedm zdravotních sester místo čtyř, stejně se zvýší i počet sociálních pracovníků. Úvazek psychiatra i klinického psychologa se zvýší z polovičního na celý. Tým bude dostupný 12 hodin, o čtyři hodiny déle než dosud. Odborníci začnou poskytovat péči v centru v listopadu, do té doby budou v náhradních prostorách bývalé lékárny v areálu městské nemocnice.