Cenu Jantar za celoživotní přínos dostal dramaturg festivalů Petr Rotrekl

Moravskoslezskou uměleckou Cenu Jantar za celoživotní přínos dnes na galavečeru v Ostravě získal dlouholetý dramaturg opavských festivalů Další břehy a Bezručova Opava Petr Rotrekl. Mezi dalšími oceněnými za rok 2025 jsou například herci Petr Panzenberger a Alexandra Palatínusová, kteří ocenění dostali v činoherní kategorii. Inscenací roku se stal Nepřítel lidu v Divadle Petra Bezruče v režii Jana Holce. ČTK to sdělil kreativní ředitel Aleš Honus. Ceny jsou určeny umělcům s vazbou na Moravskoslezský kraj.
O výročních cenách rozhodovalo devět nezávislých odborných porot, ceny se rozdávaly podeváté. Osobnosti, které obdrží Cenu Jantar za celoživotní přínos, následně mají hvězdu se svým jménem na Jantarovém schodišti slávy v Dolní oblasti Vítkovice.
"Kolegium složené z respektovaných osobností kulturního života se letos rozhodlo paletu osobností, jejichž jména budou umístěna na Jantarovém schodišti slávy v Dolních Vítkovicích, rozšířit také o obor uměleckého managementu. Dlouholeté a erudované aktivity Petra Rotrekla, které po dobu tří desetiletí kultivovaly vkus Opavanů a lákaly do města návštěvníky z velké dálky, by mohly být dobrým příkladem pro města mnohem větší velikosti a významu,“ řekl Honus.
Nejvíce sošek bylo tradičně uděleno v divadelních oborech. Kromě činoherní kategorie a inscenace roku byla oceněna Andrea Gabrišová, která bodovala v roli Tanyi v muzikálu Mamma Mia! v ostravském Národním divadle moravskoslezském (NDM). Za balet cenu získala tanečnice Rita Pires, a to za roli Anitry v inscenaci Peer Gynt v NDM. V operní kategorii dvojnásobně bodovalo Slezské divadlo Opava s inscenací Janáčkovy opery Její pastorkyňa, cenu si převzala Katarína Jorda za roli Kostelničky a Jakub Rousek za ztvárnění role Laca Klemeně.
V kategorii vážná hudba porota ocenila klavíristu Miroslava Beinhauera za nahrávku hudby Aloise Háby, v kategorii populární a alternativní hudba byly za loni vydaná alba oceněny skladatelky a zpěvačky Beata Hlavenková a Nika.
Cenu za výtvarné umění si odnesla sochařka Šárka Mikesová za výstavu Offroad v Galerii výtvarného umění v Ostravě, literární cenu obdržel Radovan Jursa za básnickou sbírku Koncept transparence.
Udělena byla i zvláštní cena Kalený Jantar, která se nepravidelně uděluje osobnostem nebo institucím nezávislé scény. Po spolku Bludný kámen, umělecké platformě Move Ostrava a alternativním hudebním vydavatelství Korobushka Records se čtvrtým držitelem této ceny stal ostravský spolek Fiducia za dlouholetou podporu nezávislého umění a péči o veřejný prostor.