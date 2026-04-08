Cenu Jantar za populární hudbu může v Ostravě získat Mašková či posmrtně Stypka

Autor: ČTK
  11:22aktualizováno  11:22
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ocenění Jantar pro umělce spojené s Moravskoslezským krajem může v Ostravě za populární hudbu získat zpěvačka Tereza Mašková či posmrtně hudebník David Stypka a jeho kapela Bandjeez. ČTK to řekl kreativní ředitel Cen Jantar a koordinátor odborných porot Aleš Honus. Ceny budou předány 4. května i v kategoriích literatura, výtvarné umění nebo divadlo.

"Za populární a alternativní hudbu je vyhlášeno celkem sedm nominací," řekl Honus. V kategorii populární a alternativní hudba jsou nominovány Dorota Barová za album Píseň pro Mi, Beata Hlavenková za tři loni vydaná alba, Terezie Kovalová za nahrávku Zinka, Tereza Mašková za album (Ne)budu sedět v koutě, Nika za kolekci Elsewhere a Niké Vopalecká za debut Another Garden. Sedmá nominace patří Davidu Stypkovi a kapele Bandjeez za album Opatruj.

"Jde o poslední kapitolu z tvůrčí dílny hudebníka, který odešel předčasně před pěti lety. Druhé posmrtné album Davida Stypky kapela loni vypilovala z demonahrávek, které ležely několik let v šuplíku," vysvětlil Honus.

Většinu nominovaných v kategorii letos tvoří ženy. "Poctou ženské tvůrčí síle bude i letošní slavnostní udílení Cen Jantar, na kterém vystoupí shodou okolností také hlavně ženy. Například zpěvačka Tereza Mašková, houslová virtuoska Hana Kotková nebo mladá kapela Getaway z Frýdku-Místku v čele s teprve sedmnáctiletou zpěvačkou Veronikou Pospíšilovou," řekl Honus s tím, že na pódiu bude i patnáctičlenný dívčí sbor pod vedením Lenky Živocké. Vystoupí také kapela Davida Stypky Bandjeez se zpěvákem Šimonem Bilinou v živé premiéře písně Už mě nesou.

V tomto týdnu byly nově vyhlášeny také nominace v kategorii výtvarného umění. Nominováni jsou výtvarníci Lenka Falušiová, Jiří Kuděla a sochařka Šárka Mikesková za výstavy realizované v roce 2025. Kompletní přehled nominací je na webu www.cenyjantar.cz.

"Ceny Jantar dlouhodobě ukazují, že Moravskoslezský kraj má silnou, sebevědomou a pestrou kulturní scénu. Každý rok tu vzniká kvalitní umění, které má přesah i mimo region. Je to výjimečný okamžik, kdy se na jednom místě setkají tvůrci z různých uměleckých světů a my jim můžeme poděkovat za to, že obohacují náš kraj i životy lidí, kteří v něm žijí," uvedl krajský radní pro kulturu Peter Harvánek.

Kompletní nominace na Ceny Jantar 2025

POPULÁRNÍ A ALTERNATIVNÍ HUDBA Dorota Barová, Beata Hlavenková, Terezie Kovalová, Tereza Mašková, Nika, David Stypka & Bandjeez, Niké Vopalecká

VÁŽNÁ HUDBA Miroslav Beinhauer, Eliška Novotná a Lukáš Michel, Sounds of Diversity Ensemble, Tomáš Vrána

VÝTVARNÉ UMĚNÍ Lenka Falušiová, Jiří Kuděla, Šárka Mikesková

LITERATURA Lukáš Balabán, Radovan Jursa, Petr Ligocký

ČINOHERNÍ DIVADLO – ŽENY Kateřina Breiská, Sára Erlebachová, Petra Kocmanová, Alexandra Palatínusová, Kristýna Panzenberger Krajíčková

ČINOHERNÍ DIVADLO – MUŽI Petr Panzenberger, Tomáš Jirman, David Viktora, Lukáš Melník, Marián Chalány

ČINOHERNÍ INSCENACE ROKU Ptáčci (NDM v Ostravě), Nepřítel lidu (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě), Pozdě příchozí (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě)

OPERNÍ DIVADLO – ŽENY Monika Jägerová, Katarína Jorda, Doubravka Novotná

OPERNÍ DIVADLO – MUŽI Franko Klisović, Jakub Rousek, Martin Šrejma

MUZIKÁL A OPERETA Hana Fialová, Andrea Gabrišová, Martina Vlčková

BALET Edgar Mateo Navarro, Rita Pires, Shino Sakurado

Zdroj: Ceny Jantar

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.