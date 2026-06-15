Cenu města Ostravy dnes získaly další čtyři osobnosti veřejného života

Cenu města Ostravy získaly další čtyři osobnosti. In memoriam byla cena na dnešním slavnostním ceremoniálu v Divadle Antonína Dvořáka udělena Lumíru Placovi. Dlouholetý ředitel hornického areálu Landek Park ji získal za výjimečný a dlouhodobý přínos v oblasti průmyslového dědictví a cestovního ruchu ve městě. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
"Lumír Plac byl výraznou osobností ostravského hornictví. Landek Park proměnil v živé a rodinami vyhledávané místo pro trávení volného času ve městě. Hornickému muzeu zasvětil celý profesní život," uvedla Pokorná. Připomněla, že roční návštěvnost areálu vzrostla z několika tisíc lidí v 90. letech až na nynější statisíce návštěvníků, což je významný přínos pro cestovní ruch, ekonomiku i dobré jméno města.
Za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti uměleckého vzdělávání, inkluze, sociálního a kulturního rozvoje cenu získala někdejší dlouholetá ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Miloslava Soukupová. "Pod jejím vedením se Lidová konzervatoř a Múzická škola rozrostly na více než 1200 posluchačů, kterým se věnuje přes 120 pedagogů. Instituce nabízí přes 40 uměleckých, estetických a terapeutických oborů, jejichž hlavním cílem je nejen vzdělání, ale také zlepšení kvality života prostřednictvím umění," řekla mluvčí.
Za mimořádný přínos v oblasti historické osvěty a společenského rozvoje města si cenu převzal Leo Žídek, zakládající člen a dlouholetý předseda bývalé pobočky Konfederace politických vězňů v Ostravě. "Již více než dvě desetiletí neúnavně předává své osobní svědectví o době komunistické totality studentům, žákům i široké veřejnosti. Jeho besedy, přednášky a exkurze do míst spojených s bývalými věznicemi a lágry nejsou jen historickou osvětou - jsou mostem mezi generacemi," uvedla mluvčí.
Držitelem Ceny města se stal i popularizátor historie veřejné dopravy Jiří Boháček, který působí jako kurátor sbírky historických vozidel Dopravního podniku Ostrava. Dlouhodobě se věnuje badatelské činnosti, dokumentaci vývoje tramvajové, trolejbusové i autobusové dopravy i technickým proměnám vozidel. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a článků.
Mimořádné osobnosti veřejného života oceňuje Ostrava od roku 1996. "Za tři dekády existence ocenění vyjádřilo město tímto způsobem úctu takřka 60 významným osobnostem či kolektivům, které výjimečnou měrou přispěly k rozvoji města v rozličných sférách lidského konání a pomohly Ostravě vyniknout v různých oblastech,“ řekl primátor Jan Dohnal (Spolu). Kromě Cen města je jako nejvyšší ocenění udělováno Čestné občanství statutárního města Ostravy, naposledy ho v roce 2022 získal spisovatel Ivan Binar.