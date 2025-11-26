Stavba, jejíž příprava začala před 21 lety, má být symbolem proměny Moravskoslezského kraje. Devítipatrová budova s dvěma podzemními podlažími patří k největším investicím Moravskoslezského kraje a je financována s pomocí programu Spravedlivá transformace. Bude sídlem Moravskoslezské vědecké knihovny.
Soutěž zástupci Černé kostky organizovali ve spolupráci s organizací Czechdesing. Hlavní roli ve vítězném návrhu hraje podle Černohouse samotná budova. Je navržena jako kostka s černou fasádou.
|
Základní kámen z knih, kladívka nahradily mobily. V Ostravě začala stavba Černé kostky
„Vnímali jsme, že tradiční atributy vědecké knihovny v kombinaci s vizuálem moderní technické stavby s černými odlesky na fasádě mohou v některých lidech vzbuzovat spíše odtažitý dojem. Ústřední postavou našeho vizuálního stylu se proto stala samotná budova Černé kostky, která získává zvídavou, přátelskou a komunikativní osobnost,“ uvedl vítězný Černohous.
Knihovna od roku 1951 sídlí v provizoriu
Ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová uvedla, že vítězný návrh zaujal především svou schopností vtisknout Černé kostce osobitost a lidský rozměr.
„Navržený vizuální systém nabízí široké možnosti využití. Porota ocenila také to, že motiv Černé kostky není jen grafickým symbolem, ale může v rámci webu či návštěvnické aplikace fungovat jako průvodce a glosátor vzdělávání, který značku přibližuje veřejnosti,“ uvedla.
O novém zázemí pro vědeckou knihovnu se v Ostravě hovoří řadu let. Vědecká knihovna od svého vzniku v roce 1951 sídlí v nevyhovujících prostorách Nové radnice na Prokešově náměstí. Původní projekt Černé kostky se kvůli vysokým nákladům nikdy neuskutečnil, kraj se později rozhodl od něj upustit a mluvilo se i o možném umístění novostavby do Dolní oblasti Vítkovice.
Později ale kraj nechal aktualizovat projektovou dokumentaci novostavby tak, aby projekt vyhovoval aktuálním požadavkům knihovny a moderním trendům.
Samotná stavba začala letos v dubnu. Dokončena by měla být v roce 2027. Stavba vznikne podle návrhu ateliéru Kuba&Pilař.
Černá kostka má být moderní knihovnou i centrem digitalizace a vzdělávání. Součástí objektu mají být například studovny, laboratoře i digitalizační pracoviště vybavená nejnovějšími technologiemi.
|
29. dubna 2025
„Naši čtenáři se těší na luxusní prostory, na perfektní studijní zázemí. Fond bude pod jednou střechou, milion knih nebudeme svážet z externích skladů, ale budou na jednom místě, takže se k nim dostanete do deseti minut. Bude tam samoobslužný provoz, budeme mít knihovní systém, který využívá umělou inteligenci,“ uvedla ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová.
Podle ní je nakonec výhodou, že se na objekt čekalo 21 let, protože bude vybaven těmi nejnovějšími technologiemi.
Černá kostka bude v Ostravě stát u ulice 28. října, a to naproti domu kultury a takřka v sousedství krajského úřadu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz