Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:22aktualizováno  14:29
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim společnost dohromady vyplatí přes půl miliardy korun. Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v zemi, skončí tak těžba černého uhlí v celém Česku.
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu roku 2026. | foto: ČTK

Horníkům zbývá z posledních tří porubů neboli dobývacích prostor vytěžit ještě přibližně 200 tisíc tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150,“ uvedla ve středu mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Odcházejícím zaměstnancům OKD vyplatí na odstupném dohromady přes 500 milionů korun, dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Dvoje trenky, dvoje onuce a sbohem. Část horníků naposledy sfárala do dolu ČSM

„Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném černouhelném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme tento termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby už postrádalo smysl. Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.

Předseda hnutí ANO a adept na premiéra Andrej Babiš ČTK řekl, že aktuální situaci ve firmě nezná, odpovědnost podle něj nese končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Děním se bude moct zabývat potom, co jeho vláda dostane k záležitosti informace, řekl Babiš. Připomenul, že v předchozím mandátu firmu zachraňoval.

Za deset měsíců roku se OKD vytěžila 985 tisíc tun uhlí. „Na roční plán 1,145 milionu tun tak zbývá vydobýt 160 tisíc tun,“ uvedla mluvčí. V prosinci horníci vytěží dva poruby, v lednu pak ještě z posledního porubu vytěží přibližně 40 tisíc tun uhlí.

Znak Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, kde při výbuchu 20. prosince zemřelo v dole třináct horníků. (22. prosince 2018)
Ukončení těžby uhlí ve Stonavě na Karvinsku na dole ČSM. Horníci tam vraceli firmě pracovní vybavení. (29. 8. 2025)
Ukončení těžby uhlí ve Stonavě na Karvinsku na dole ČSM. Horníci tam vraceli firmě pracovní vybavení. (29. 8. 2025)
Ukončení těžby uhlí ve Stonavě na Karvinsku na dole ČSM. Horníci tam vraceli firmě pracovní vybavení. (29. 8. 2025)
„Zákazníků se zájmem o černé uhlí s přechodem na jiné zdroje energie ubývá. Do našich výsledků se promítá pokles světových cen uhlí i oslabení dolaru, které výrazně podporuje naši konkurenci, importéry uhlí. Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami napříč všemi nákladovými položkami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech,“ uvedl Sikora.

Kromě zhruba 900 zaměstnanců OKD, pro něž už firma nebude mít uplatnění, ukončí v prvním čtvrtletí příštího roku činnost i většina pracovníků dodavatelů důlně-stavebních prací. „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba 600 kvalifikovaných zaměstnanců s konkrétními odbornostmi, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků,“ uvedl personální ředitel OKD Radomír Štix.

Pod zem míří poslední kombajn OKD, do konce těžby zbývá zhruba půl roku

Po ukončení ražeb a vybavování porubů technologiemi k dobývání už letos z OKD odešlo 400 kmenových zaměstnanců a 260 pracovníků dodavatelů. „Společnost aktuálně zaměstnává 2300 lidí, z nichž 1750 jsou kmenoví zaměstnanci. Průměrný věk kmenových zaměstnanců je 49 let. Průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2024 činila 56 985 korun,“ uvedla Černá.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.

29. srpna 2025

