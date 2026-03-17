Česko a Polsko opraví hraniční most spojující Bohumín s Chałupkami

Česko a Polsko společně opraví hraniční most přes řeku Odru spojující Starý Bohumín na Karvinsku s polskými Chałupkami. Ocelová konstrukce mostu z roku 1899 je v nevyhovujícím stavu. Stavební práce na obou stranách hranice by měly začít ještě letos. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Bohumín se ujal role mediátora a zprostředkoval prvotní jednání obou vlastníků. Moravskoslezský kraj už hledá firmu, která provede opravu části mostu na české straně. Polsko připravuje vlastní výběrové řízení, které tamní samospráva plánuje vyhlásit v dubnu," uvedla mluvčí. Poláci aktuálně chystají podmínky této zakázky.
Během opravy dělníci vymění nosnou konstrukci. Spodní část objektu zůstane zachována, ale čeká ji sanace. Most by i po opravě měl mít stejné dispozice. Starosta Bohumína Lumír Macura (nestr.) připomněl, že už v roce 2023 provedli odborníci na české straně diagnostický průzkum. Zjišťovali například tloušťku materiálu, trhliny, defekty i rozsah koroze. Expertní posudek ukázal, že oprava mostu je nezbytná.
"Výsledky potvrdily, že se na konstrukci výrazně podepsalo stáří, počasí i provoz. Následně posloužily jako podklad pro přípravu projektové dokumentace. Rekonstrukce by měla začít ještě letos a pravděpodobně si vyžádá uzavírku komunikace, která slouží pěším, cyklistům a osobní automobilové dopravě," uvedla mluvčí.
Přesný termín zahájení oprav ani rozsah dopravních omezení zatím není jasný. "Podstatné je, že se podařilo najít shodu na obou stranách hranice,“ řekl Macura. Případná objížďka by ale pro řidiče neměla znamenat výrazné komplikace, protože do polských Chałupek se mohou dostat po nájezdu na dálnici.
Město usiluje o to, aby se na mostě změnilo nastavení semaforu, který by nově měl být zpomalovací. "Řidiči, kteří dodrží rychlost 30 kilometrů v hodině, projedou na zelenou, zatímco při vyšší rychlosti se signalizace přepne na červenou. Reagujeme tím na stížnosti místních obyvatel i hotelových hostů na hluk z dopravy,“ řekl starosta.
Přeshraniční most patří k dominantám města. Jeho výstavba začala v září 1898, dokončena byla o 13 měsíců později. V roce 1939 byl most při ústupu polských vojsk částečně poškozen. Kvůli výbuchu trhaviny se do Odry zřítil jeden ze tří oblouků.
Různá provizorní řešení trvala až do roku 1966, o rok později byl vybudován nový pilíř a zahájen silniční provoz. Poslední větší úpravy mostu byly po povodni v roce 1997.