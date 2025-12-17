Těšínské divadlo v nové kráse, za 150 milionů korun se rok a půl opravovalo

Josef Gabzdyl
  15:52
Po roce a půl trvající rozsáhlé rekonstrukci se otevřelo Těšínské divadlo v Českém Těšíně. Jediné tuzemské profesionální divadlo, kde souběžně působí český a polský soubor, tak nyní hraje v moderních prostorách, které si však ponechaly historický ráz. Opravy byly nejrozsáhlejší od otevření budovy v roce 1961.

Jako šílenství označil dobu od podání žádosti o dotaci, přes tvorbu projektu, schvalovací procesy, stavbu až po otevření ředitel Těšínského divadla Petr Kracik. „V roce 2023 jsme podávali žádost a ani jsme snad nedoufali v úspěch. A pak už to byl velký tlak vše stihnout. Ale jinak to nešlo,“ konstatoval ředitel.

Na nákladech takřka 140 milionů korun se 111 miliony podílela evropská dotace. Zbytek uhradilo hejtmanství. Ostatně i kraj coby vlastník divadla je v rámci regionu ojedinělý.

Zajímavosti Těšínského divadla

Jediné profesionální české divadlo, jehož součástí jsou tři umělecké soubory hrající ve dvou různých jazycích – češtině a polštině.

V kraji jediné divadlo, jehož vlastníkem je kraj.

Architektem divadelní budovy byl na přelomu 50. a 60. let Zdeněk Vávra, otec známého herce a architekta Davida Vávry.

Součástí divadelního objektu je i knihovna a amatérská hvězdárna.

„Těšínské divadlo má pro kraj mimořádný význam. Je centrem česko-polské kulturní výměny a místem, kde se přirozeně propojují obě kultury. Revitalizované divadlo i nově otevřené Těšínské divadelní a kulturní centrum představují obrovský přínos pro region i celé Česko,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek.

Jeviště z olšového dřeva

Obnova divadla zahrnula rozsáhlé úpravy zázemí pro herce, techniky i návštěvníky. Dělníci při ní opravili chodby, šatny, původní historická světla i prvky ve foyer, jejichž barevnost byla sladěna s originální podobou budovy.

„V interiéru jsme zachovali umělecké prvky z období původní výstavby. Jejich autorem je Zdeněk Vávra, otec architekta a herce Davida Vávry, se kterým jsme rekonstrukci detailně konzultovali,“ uvedl za architektonický tým Zdeněk Miček.

Velkou proměnou prošlo samotné jeviště a hlediště. Nová divadelní prkna jsou z olšového dřeva. „Jeviště a hlediště dnes působí svěže a moderně. Změnila se akustika, technické možnosti a celkový komfort pro diváky i umělecké soubory. Chtěli jsme vytvořit prostředí, které je stabilní, kvalitní a dlouhodobě udržitelné,“ dodal Kracik.

V Těšíně hráli Fialová, Poloczek i Somr

Kapacita hlavního sálu je nyní 353 míst a přibyla v něm čtyři místa pro hendikepované návštěvníky.

Jedním z největších přínosů revitalizace je podle mluvčí divadla Zuzany Martinčík Glacové vznik Těšínského divadelního a kulturního centra. To nabídne workshopy, koncerty, edukační programy, komunitní aktivity i tvůrčí dílny. Součástí je také obnovená hvězdárna s novou letní terasou s výhledem na Lysou horu.

Těšínské divadlo v Českém Těšíně vzniklo v roce 1945. První českou scénu o šest let později doplnila polská. Loutková scéna Bajka je součástí divadla od roku 2008.

Momentálně je Těšínské divadlo jediným profesionálním českým divadlem, jehož součástí jsou tři umělecké soubory hrající ve dvou různých jazycích. To souvisí se silnou polskou menšinou na Těšínsku. Divadlem prošlo mnoho hereckých osobností jako Květa Fialová, Bořivoj Navrátil, Bronislav Poloczek či Josef Somr.

Ředitel Těšínského divadla v Českém Těšíně Petr Kracik ukazuje renovovaný hlavní sál s jevištěm.. (17. prosince 2025)
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se otevřelo po rok a půl trvající rozsáhlé rekonstrukci. (17. prosince 2025)
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se otevřelo po rok a půl trvající rozsáhlé rekonstrukci. (17. prosince 2025)
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se otevřelo po rok a půl trvající rozsáhlé rekonstrukci. (17. prosince 2025)
9 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Největší investicí Rokycan je příští rok rekonstrukce sokolovny pro kulturu

ilustrační snímek

Pokračování v rekonstrukci sokolovny na kulturní a komunitní centrum bude příští rok největší investicí čtrnáctitisícových Rokycan. V rozpočtu na rok 2026 je...

17. prosince 2025  16:08,  aktualizováno  16:08

Vyškovští zastupitelé dnes schválili rozpočet na příští rok, počítá se schodkem

ilustrační snímek

Rozpočet Vyškova na příští rok počítá s příjmy za téměř 817 milionů korun a výdaji dosahujícími bezmála 839 milionů. Schodek zhruba 22 milionů korun plánuje...

17. prosince 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Vlaky u Berounky zrychlí. Modernizace trati v náročném terénu myslela i na užovky

Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku...

Časová úspora v řádu minut, větší komfort kolem trati a brzy také nová cyklostezka. Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku mimořádně vytížené trati mezi Berounem...

17. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Vánoční trh na Staroměstském náměstí .

vydáno 17. prosince 2025  17:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Luhačovice získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého

ilustrační snímek

Luhačovice na Zlínsku získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého. Lázeňské město převzalo objekt do svého majetku na začátku prosince. Záměr odkoupit...

17. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

Zubní pohotovost bude v Brně kromě svatoanenské nemocnice také v Židenicích

ilustrační snímek

Zubní pohotovost bude v Brně od příštího roku kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) také na stomatologické klinice K 11 v městské části Židenice....

17. prosince 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024)

Pražská zoo plánuje kvůli nedávnému úmrtí orangutana Kawiho nově přestavět expozici. Zatím místo mírně upravila, mimo jiné nechala nainstalovat systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k...

17. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Nemocnice v Ústí n. L. přivítá pacienty v opravené ambulantní části rehabilitace

Nemocnice v ĂšstĂ­ n. L. pĹ™ivĂ­tĂˇ pacienty v opravenĂ© ambulantnĂ­ ÄŤĂˇsti rehabilitace

Nemocnice v Ústí nad Labem v lednu přivítá své pacienty ve zrekonstruované ambulantní části rehabilitačního oddělení. Oddělení funguje od 90. let, od té doby...

17. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na vánočním trhu na Staroměstském náměstí byla kvůli žloutence zavedena mimořádná shodná s obdobím pandemie COVID-19 v letech 2020-2022. U stánků s občerstvením je dezinfekce na ruce.

vydáno 17. prosince 2025  17:13

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Vánoční trh na Václavském náměstí ráno.

vydáno 17. prosince 2025  17:13

Michalská ulice

Michalská ulice

Michalská ulice v Praze 1 na Starém Městě osvětlená plynovými lampami.

vydáno 17. prosince 2025  17:12

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na vánočním trhu na Staroměstském náměstí byla kvůli žloutence zavedena mimořádná shodná s obdobím pandemie COVID-19 v letech 2020-2022. U stánků s občerstvením je dezinfekce na ruce.

vydáno 17. prosince 2025  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.