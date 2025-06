Cesta do pravěku láká ve Faunaparku děti i rodiče na den plný her a sportovních aktivit

Akce se koná v neděli 8. června. Na děti čekají úkoly se zvířátky z lesa, skákací hrad, výtvarná dílnička.

Za splnění úkolů čekají na účastníky drobné odměny. Dobrá nálada a sportovní naladění je podmínkou pro splnění všech úkolů. Nejmenším účastníkům pomůžou rodiče. Úkoly a hry jistě splní úplně všichni.

Také se na vás moc těší zdejší zvířátka. Nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek. Budete je moci nakrmit. Že nevíte, kdo je kdo? To nevadí. Přijďte a ve Faunaparku vám zvířátka rádi představí. Milují ledový salát, čínské zelí, listy z kedlubny. Celá kočičí mafie pak ocení vaše kočičí kapsičky a konzervy.

Bistro nabídne teplé nápoje, kávu, čaj, alko a nealko. Vstupné: 100 Kč za osobu. Rodinné (2 dospělí + 3 děti) 300Kč. Děti do 3 let zdarma. Vstup průběžný od 14.00 do 17.00.