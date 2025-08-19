„Stavební odpad někdo navezl přímo do první zóny chráněné krajinné oblasti. Nepřijatelně zasáhl do koryta řeky Odry, které je předmětem ochrany, a nevratně poničil hnízdiště ledňáčka říčního,“ popsal vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří Daniel Kletenský.
Pro první zónu platí vůbec nejpřísnější ochrana. Je místem s nejvyššími přírodními hodnotami a zahrnuje mimořádně cenná území s přirozenými nebo člověkem velmi málo pozměněnými ekosystémy.
„Je to neupravený vodní tok. Není v žádném případě dovoleno do břehů zasahovat. Je to nepřijatelné,“ konstatoval Kletenský.
Ochránci přírody žádají veřejnost o pomoc
Na návoz stavebního odpadu v řece Odře v úseku mezi Lesním mlýnem v Bernarticích nad Odrou a železničním přejezdem ochránce přírody upozornila rybářská stráž. Následná kontrola území potvrdila, že se v jednom zákrutu řeky skutečně nacházejí tuny suti.
Navážka je upravená, takže zřejmě nejde o prosté zbavení se nepotřebného odpadu, ale spíše amatérské opevnění břehu vůči erozi.
„Využijeme všech nástrojů, které nám zákon dává, k odhalení pachatele,“ doplnil Kletenský s tím, že jde o závažný případ, který i pro další může působit návodně.
Agentura ochrany přírody a krajiny už případ začala prošetřovat, chystá se prověřit a oslovit všechny vlastníky i uživatele pozemků v lokalitě, kde se navážka objevila. S žádostí o jakékoliv informace, které by se nelegálního návozu mohly týkat, se ochránci přírody obracejí i na veřejnost a výzvu zveřejnili na sociálních sítích. Policii případ zatím nenahlásili.
Příspěvek lidé hojně komentují a také sdílejí. „Řeka v meandrech si stejně vezme, co chce. Stačí jedna velká voda a bordel bude roztahán v řece,“ konstatoval například jeden ze sledujících.
Původce navážky porušil hned několik zákazů. „Jedná se o nedovolenou navážku, nedovolené úpravy břehů, nevratné zničení hnízdiště ledňáčka. Velmi pravděpodobně také o porušení zákona o odpadech a o vodách,“ vypočítal Kletenský s tím, že pokud se nepodaří původce dohledat správcům chráněné oblasti, obrátí se s podnětem i na další úřady.
Prozatím Agentura ochrany přírody a krajiny spolupracuje s Povodím Odry. „O této situaci víme od pátku minulého týdne,“ potvrdila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že hned v pondělí na místo vyjela kontrola vodohospodářů.
„Státní podnik Povodí Odry v Chráněné krajinné oblasti Poodří neprovádí a neprováděl žádné stavební činnosti. Jedná se o neupravený vodní tok, na kterém ze zákona nemůže být budováno žádné opevnění,“ konstatovala zároveň Vlčková a dodala, že Povodí Odry v součinnosti s CHKO Poodří a vodoprávním úřadem budou zjišťovat viníka. „Musí dojít k odstranění stavebního odpadu,“ sdělila Vlčková.
Společně s odvozem stavební suti a vrácením původního tvaru koryta viníka čeká i pokuta. „Odhalení pachatele bude složité a dlouhé. Ale pokud se podaří někomu prokázat, že tam stavební odpad navezl, hrozí mu v případě, že půjde o fyzickou osobu, sankce až sto tisíc korun. Pokud půjde o právnickou osobu, je pokuta do dvou milionů korun,“ nastínil vedoucí Správy CHKO Poodří Kletenský.
Poodří je unikátní mokřadní krajinou, jíž se nespoutaný tok Odry vine v nesčetných meandrech jako had. Voda se volně rozlévá do okolí a zaplavuje louky i lesy.
Poničený břeh Odry leží mezi Lesním mlýnem v Bernarticích nad Odrou a Suchdolem nad Odrou.
