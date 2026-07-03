Chlapec se málem utopil v Ostravici, policie prověřuje okolnosti nehody

Ve vážném, život ohrožujícím stavu skončil čtrnáctiletý chlapec, který se ve čtvrtek odpoledne topil v řece Ostravici ve Frýdku-Místku. Po pádu ze stavidla jezu jej z vody vytáhli kamarádi a po resuscitaci se zdravotníkům podařilo obnovit jeho životní funkce. Vrtulník jej transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Policie prověřuje okolnosti události, která podle dosavadních zjištění zřejmě byla nešťastnou náhodou.
Neštěstí se stalo ve čtvrtek po 16:00 pod jezem na řece Ostravici. Podle policie chlapec pravděpodobně spadl ze stavidla do koryta řeky, kde se začal topit. Z vody jej vytáhli kamarádi v bezvědomí. Záchranář přítomný mimo službu zahájil nepřímou srdeční masáž, na kterou navázaly posádky zdravotnické záchranné služby.
Po příjezdu záchranářů měl chlapec obnovený krevní oběh, jeho stav však zůstával kritický. "Lékaři mu zajistili dýchací cesty intubací, připojili jej k řízené plicní ventilaci, podali potřebné léky a po stabilizaci jej vrtulníkem přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava," řekl Humpl.
Frýdecko-místečtí kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle dosavadních poznatků vše nasvědčuje tomu, že šlo o nešťastnou náhodu. "Policisté přesto prověřují všechny okolnosti případu, včetně možnosti cizího zavinění," řekla mluvčí policie Petra Hrubá.
Policie v souvislosti s případem znovu vyzvala veřejnost, aby během letních měsíců nepřeceňovala své síly a nekoupala se na místech, která nejsou ke koupání určena.