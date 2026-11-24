Jedenašedesátiletý chodec zemřel po střetu s osobním autem v Ostravě. Nehoda se stala 15. listopadu odpoledne ve Varenské ulici poblíž křižovatky se Sládkovou ulicí. Muž, který před sebou tlačil prázdný kočárek, utrpěl při nehodě zranění, kterým po pěti dnech v nemocnici podlehl. Policie hledá svědky, kteří by mohli pomoci objasnit okolnosti střetu. ČTK to dnes řekla mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.
"Podle dosavadních informací jel osmašedesátiletý řidič vozu Škoda Octavia v pravém jízdním pruhu, když z dosud nezjištěných příčin srazil chodce. Řidič se podrobil dechové zkoušce, která byla negativní. Okolnostmi a příčinami nehody se zabývají ostravští kriminalisté," uvedla.
Policie žádá případné svědky, kteří nehodu viděli, aby se přihlásili na telefonní lince 158. Obrací se také na řidiče, kteří místem projížděli v době nehody a mohli by mít její průběh zaznamenaný na palubní kameře.