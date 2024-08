Církev plánuje postavit vlastní elektrárny, lidé u Karviné žádné panely nechtějí

Biskupství ostravsko-opavské si chce do dvou let postavit vlastní solární elektrárny. Stavby připravuje na svých pozemcích na Karvinsku a na Bruntálsku. Jedna z církevních elektráren by měla stát v Petrovicích u Karviné. Tato obec je ovšem proti.