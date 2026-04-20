Senior si při řezání dřeva amputoval ruku v předloktí, silně krvácel

Autor: jog
  16:12aktualizováno  16:12
Velmi těžké zranění si na Novojičínsku způsobil senior při řezání dřeva na cirkulárce. Poté, co si amputoval ruku v předloktí, ho záchranáři vrtulníkem převáželi do Ostravy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Neštěstí se stalo v pondělí dopoledne v obci Trojanovice. Záchranářům zavolala na tísňovou linku starší žena a oznámila, že si její manžel při řezání dřeva způsobil vážné poranění ruky.

Na místo okamžitě vyjela sanitka a z Ostravy vyletěl vrtulník. Záchranáři na místě zjistili, že jednaosmdesátiletý muž si cirkulárkou zcela amputoval pravou ruku v předloktí, rána navíc velmi krvácela.

„Zasahující záchranářská posádka ihned zaškrtila končetinu turniketem (speciální škrtidlo – pozn. red.), ošetřila poranění, zajistila periferní žilní vstup, zahájila infuzní terapii, poskytla tepelný komfort a postarala se o amputát,“ popsal zásah mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Pacienta dále záchranáři uvedli do umělého spánku, intubovali mu dýchací cesty a napojili na přístrojem řízené dýchání. Nakonec ho vrtulníkem přepravili na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice, a to ve velmi vážném stavu.

„V případě ztrátového poranění je nutné se postarat o zraněnou krvácející končetinu, tedy provést účinné zaškrcení končetiny a sterilní krytí otevřené rány,“ sdělil mluvčí Humpl.

U amputované části by lidé měli zajistit pokud možno čisté a chladné prostředí, aby nedošlo k poškození, přičemž teplota chlazení by neměla být nižší než čtyři stupně Celsia. „Ideální je použití dvou igelitových sáčků, kdy do jednoho zabalíme amputát, který vložíme do druhého sáčku se studenou vodou,“ vysvětlil Lukáš Humpl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Slezská Ostrava chystá rodinný festival, nabídne program na svou scénách

ilustrační snímek

Městský obvod Slezská Ostrava chystá druhý ročník rodinného festivalu SlezskaFest. Poslední květnovou sobotu bude v areálu Slezskoostravského hradu a jeho...

20. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Liberec zahájil kontroly ubytoven, varováním je pro něj Neptun v Jablonci

ilustrační snímek

Liberec dnes zahájil kontroly ubytoven, varováním jsou pro něj problémy sousedního Jablonce nad Nisou s ubytovnou Neptun. Výsledky z dnešních kontrol bude mít...

20. dubna 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Praha 6

Praha 6

Skleněný palác v Dejvicích

vydáno 20. dubna 2026  16:44

Výstavba nové tramvajové trati na Václavském náměstí u Muzea

vydáno 20. dubna 2026  16:44

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

vydáno 20. dubna 2026  16:43

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

vydáno 20. dubna 2026  16:43

Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů

ilustrační snímek

Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů. Návštěvníci zjistí, proč je mléko bílé, uvidí proměnu tekutého polymeru v pevnou...

20. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Festival alternativní kultury Nastevřeno oživí část plzeňské čtvrti Bory

ilustrační snímek

Do jihozápadní části plzeňské čtvrti Bory zamíří letos šestý ročník přehlídky alternativní kultury Nastevřeno. Od 20. do 24. května nabídne ve veřejném...

20. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Svobodní, Trikolora a hnutí PRO budou v Brně kandidovat jako koalice Brno naplno

ilustrační snímek

Zástupci Svobodných, Trikolory a hnutí PRO budou v Brně v podzimních komunálních volbách kandidovat společně pod názvem Brno naplno. Lídryní kandidátky bude...

20. dubna 2026  14:47,  aktualizováno  14:47

Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit

Muž se rozhodl ukrást v prodejně lahev alkoholu. Měl silné abstinenční...

Strážníci řešili o víkendu krádež lahve alkoholu v jednom z plzeňských obchodů. Zloděj jim bez jakýchkoliv výmluv popravdě vysvětlil, že ji vzal proto, že má abstinenční příznaky. Ty se u něj nakonec...

20. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa post v čele města obhajovat nebude

ilustrační snímek

Dlouholetý starosta jedenáctitisícového Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) v říjnových volbách post v čele města obhajovat nebude....

20. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Dobrovolníci v Přerově zachránili téměř 1000 obojživelníků při jarní migraci

ilustrační snímek

Téměř 1000 obojživelníků letos zachránili dobrovolníci při jarní migraci žab u lužního lesa Žebračka na okraji Přerova. Zvířata zachycovali pomocí mobilních...

20. dubna 2026  14:36,  aktualizováno  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.