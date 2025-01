Povodněmi poškozená čistírna vod v Ostravě spustila mechanické čištění

Současnému obnovení provozu předcházely pečlivé zkoušky. Opravy škod nicméně potrvají celý rok. „Společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) společně se statutárním městem Ostravou deklarovaly, že začátkem roku 2025 spustí mechanickou část čištění a od března 2025 pak část biologickou,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Zkraje ledna se tedy první stupeň, kterým odborníci nazývají mechanické čištění odpadní vody, spustil. „Druhý stupeň tedy biologické čištění, který je závislý na teplotě, bude nabíhat v průběhu prvního čtvrtletí roku 2025,“ doplnila mluvčí.

Zaplavená čistička se podle zaměstnanců OVAK pomalu vrací do normálu. „Na mnoha místech jsou stále viditelné stopy po záplavě. Kvůli provázanosti, komplexnosti a rozsahu technologií - jde o třetí největší komunální čistírnu odpadních vod v republice - byly všechny opravy náročné. Všichni zaměstnanci a externí firmy se zde činili,“ podotkla mluvčí.

„Dochází k významnému snížení vypouštěného znečištění o více než padesát procent - co do obsahu organických látek. Vyčištěná voda již neobsahuje viditelné znečištění v podobě různých plovoucích nečistot, kalu a jiných pevných příměsí,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora Aleš Boháč

„V souvislosti se zprovozněním prvního mechanického stupně budou předčištěné vody vypouštěny do řeky Odry,“ dodal Boháč.

„Mechanické čištění se podařilo obnovit přesně podle plánu. Nejprve došlo k úspěšnému zatížení čistírny z jedné poloviny přítoku, sbírajícího splaškovou vodu z Poruby. Následující den pak byla čistírna zatížena i druhou polovinou přítoku, která jímá splašky v Moravské Ostravě,“ objasnil Boháč.

Pomalejší proces

Druhý stupeň, tedy biologické čištění, odstraňuje z odpadní vody i rozpuštěné znečištění. „Jeho aktivace a účinnost je do značné míry závislá na teplotě odpadní vody, kdy při nižších teplotách je rozběh biologického procesu pomalejší,“ připomněla mluvčí.

V areálu čističky se rozběhla také kotelna, která je nutná pro vyhřívaní vyhnívacích nádrží. „Dále byly přivezeny cisterny se zkapalněným LNG coby záložní zdroj za bioplyn, běžně sloužící k vyhřívání vyhnívacích nádrží,“ řekla Pokorná.

Další na řadě je kompletní zprovoznění čerpací stanice na přítocích odpadních vod z Přívozu. „Uvedení do plného provozu čeká aktivační nádrže, dmýchárnu, která přivádí do těchto nádrží vzduch, a plynojemy i hořáky. Následně bude možné přistoupit ke zprovoznění kogenerace, tedy kombinované výroby elektřiny a tepla a kalových odstředivek,“ přiblížil Boháč.

„Na uvedení ÚČOV do funkčního stavu se podílelo přes dvacet firem a institucí a řádově stovky našich a externích zaměstnanců,“ popsal ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petr Konečný.

I on odhaduje spuštění biologického čištění v březnu. „Bude nabíhat postupně, protože je nutné navézt do aktivačních nádrží aktivovaný kal, který se musí postupně adaptovat na přitékající znečištění a musí narůst jeho objem,“ uvedl ředitel.

Kal je směsí různých mikroorganismů, které při metabolismu odstraní z odpadní vody organické znečištění i dusík a fosfor. „A k těmto biochemický procesům potřebují mít také vhodné teplotní podmínky,“ naznačil šéf firmy OVAK.

Částečné opravy

Vzhledem k rozsahu škod však bude kompletní obnova čističky pokračovat. „Poběží rekonstrukce dalších zařízení, která jsou pro chod ÚČOV nezbytná, ale v rámci urychlení procesu čištění byla jejich oprava provedena jen částečně,“ vysvětlil Konečný.

Jedná se podle něho například o náhradní čerpadla, hradítka, vystrojení nádrží, které byly zprovozněny v provizorním stavu, protože kompletní rekonstrukce vyžaduje delší čas.

„Provizorně opravené zařízení bude v provozu a zatím bude paralelně probíhat kompletní rekonstrukce na vedlejší technologické lince. Následně dojde k prohození obou linek a rekonstrukci další technologické části,“ naznačil ředitel.

Opravy technologií budou pokračovat až do konce letošního roku. „I přes poškození vodohospodářské infrastruktury se daří škody odstranit. Chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli a ještě podílejí,“ poznamenal primátor Ostravy Jan Dohnal.

„Zároveň však musím důrazně upozornit, že nadále je aktuální apel, aby lidé dodržovali kanalizační řád a neházeli do odpadu to, co tam nepatří, například různé hygienické předměty typu plen, ubrousků nebo ruliček od toaletního papíru. Ty do kanalizace vůbec nepatří a čistírně by v jejím současném stavu mohly zkomplikovat fungování,“ upozornil primátor.

Až do odvolání je možné dovážet na ÚČOV ke zpracování koncentrované odpadní vody. „Jedná se o výluhy ze skládek, septiky nebo odpadní vody z odlučovačů tuků a olejů. Jakmile bude možné znovu zahájit postupný příjem odpadních vod ke zpracování, budou producenti včas informováni,“ doplnil ředitel OVAK.