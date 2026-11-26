„Jedná se o návrh využití této plochy pro konání nejen největších festivalů, ale také mnoha dalších kulturních akcí. Autoři mají definovat základní pohled na fungování tohoto území,“ vysvětlil ostravský primátor Richard Vereš.
Doplnil, že cílem je prověřit možnosti a nastínit tvar potenciálního areálu.
Potřeba hledat náhradu za Dolní oblast Vítkovice, kde se konají například hudební festivaly Colours of Ostrava nebo Beats for Love, vyplývá především z prezentovaných záměrů zakladatele a spoluvlastníka Jana Světlíka.
Ve spolupráci s architektem Josefem Pleskotem tam totiž plánuje postavit novou městskou část zvanou Městopark, která by zahrnovala i část dnešního festivalového areálu. V blízkosti se také rodí nová obytná čtvrť Žofinka, kde by pravděpodobně hluk z koncertů ze sousedství vadil.
„Odval Zárubek se nabízí jako vhodná alternativa mimo jiné díky větší vzdálenosti od obydlených ploch. Vhodný se jeví díky rozlehlosti a omezení pro trvalé osídlení,“ uvedl Vereš.
Festivaly mají smlouvy do roku 2032
Podle něj je to i příležitost, jak vybudovat kvalitnější zázemí pro návštěvníky festivalů, což patří ke slabinám současného areálu. Organizátoři největších akcí mají zatím smlouvy do roku 2032.
„Dolní oblast Vítkovice je naším domovem od roku 2012, industriální prostředí je součástí identity Colours a nemáme zájem ho opouštět. Musíme ale myslet dopředu a řešit, co bude dál,“ reagoval mluvčí festivalu Colours of Ostrava Ondřej Bambas.
Oceňuje, že město s nimi o možné náhradě za Dolní oblast Vítkovice komunikuje. „Jsme rádi, že můžeme debatovat o tom, jak by měl případný nový areál vypadat,“ podotkl Bambas.
Festival elektronické a taneční hudby Beats for Love funguje v Dolní oblasti Vítkovice od roku 2013. „Je to pro nás ideální místo a chceme tam být, jak dlouho to půjde. Samozřejmě si umíme představit i jiné prostory. Jsme rádi, že Ostravě na festivalech záleží a hledá alternativy,“ sdělil ředitel festivalu Kamil Rudolf.
Zásadní výhodou bývalého odvalu černouhelného dolu Zárubek je to, že se nachází v dopravně dostupném širším centru Ostravy. Limitující je však fakt, že jde o starou ekologickou zátěž. Třeba budovy s hlubšími základy jsou v této lokalitě nereálné.
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OBRAZEM: Dolní Vítkovice v době Colours a po deseti dnech, podívejte se
„Je to úložiště různého odpadu, částečně i nebezpečného. Myslím si ale, že po rekultivaci tam bude zdravější prostředí, než je dnes Dolní oblast Vítkovice,“ uvedl náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.
Blízko je tramvajová i vlaková zastávka, výstaviště Černá louka, Slezskoostravský hrad či nové budovy Ostravské univerzity. Součástí zadání ideového návrhu je propojení s Dolní oblastí Vítkovice.
„Jsme Ostraváci. Známe to tady. Na tuto práci se těšíme. Je to pro nás výzva,“ uvedl zakladatel ostravského studia Polychrome Tomáš Čech.
Jeho kancelář získala zakázku na Zárubku díky nejnižší cenové nabídce ve výši 150 tisíc korun. Přihlásilo se asi deset studií.
Město uvažuje i o dalších prostorách, které by mohly nahradit současné festivalové prostory. „Stojíme o to, aby festivaly zůstaly v Ostravě. Chceme být připraveni. Vybudování nového areálu je otázkou mnoha let. Studie, kterou jsme zadali, nám pomůže rovněž v rozhodování, zda investovat do koupi pozemků, které zatím nejsou naše,“ zmínil Vereš.
Červená značka ukazuje současný areál ostravských velkých festivalů v Dolních Vítkovicích, modrá pak odval Zárubek a haldu Štěpánův sad, kam by se přípasdně mohly přemístit.
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