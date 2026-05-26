Colours of Ostrava nabídne psychoterapii a podporu pro neslyšící

Hudební festival Colours of Ostrava, který se v Dolní oblasti Vítkovic uskuteční od 15. do 18. července, letos poprvé návštěvníkům nabídne psychoterapeutickou pomoc. Organizátoři také posílí servis pro neslyšící pomocí umělé inteligence a v programu představí řadu umělců s tělesným postižením, včetně ukrajinského veterána Romana Cherkase s amputovanými končetinami nebo slovenského rappera Bekima, který po těžkém úraze skončil na invalidním vozíku. ČTK to dnes řekl mluvčí hudební přehlídky Ondřej Bambas.
Novinkou je spolupráce s platformou Hedepy, která do areálu vyšle psychoterapeuty. Budou připraveni poskytnout podporu návštěvníkům, kteří se během festivalu ocitnou v psychicky náročné situaci. "Nejistota nebo nepříjemný pocit se může objevit nečekaně, třeba i během radostných a bezstarostných chvil na festivalu," řekla za Hedepy Claudia Gutierrezová.
Psychoterapeuti korzující areálem budou pomáhat i kolegům z neziskové organizace ADRA ve stanu první psychické pomoci. Mental Health stan bude umístěn u hlavního vstupu. Prostor bude vybaven nábytkem a bytovými doplňky tak, aby se příchozí cítili dobře a pohodlně. Určený je nejen pro návštěvníky, ale i pro brigádníky a další pracovníky festivalu.
Téma bezbariérovosti se odráží i v samotném programu. Vystoupí například ukrajinský DJ Ro_ma 4E. Roman Cherkas je námořník, který odešel v roce 2022 bránit Ukrajinu. Po těžkém zranění mu lékaři amputovali obě nohy. Jak sám říká, hudba je pro něj formou terapie a při hraní zapomíná na vše špatné a bolestivé. Vystoupí i česká formace The Tap Tap. "Těšíme se i na debatu válečného veterána Lukáše Hirky, parahokejistky Kristýny Židlické a rappera a handicapovaného komika Bekima. Ten chystá pro návštěvníky také stand-up vystoupení," dodala k programu Pavla Slívová z týmu festivalu.
Projekt Colours bez bariér funguje od roku 2011. Návštěvníci s průkazem ZTP a ZTP/P mají k dispozici zvýhodněné vstupné, speciální tribuny, bezbariérovou přepravu po Ostravě a možnost bezplatně využít vyškoleného průvodce. Pro ubytované v bezbariérovém kempu u Slezskoostravského hradu bude zajištěn pravidelný odvoz bezbariérovými autobusy.
Součástí Colours of Ostrava zůstává tlumočení vybraných koncertů a debat do znakového jazyka. Součástí programu budou rovněž vybrané tlumočené debaty na diskusním fóru Meltingpot. Diváci budou mít k dispozici AI tlumočení v mobilní aplikaci. Vozíčkáři zase najdou místo, kde si mohou nechat seřídit či dobít vozík. Součástí festivalu bude opět také speciální relaxační zóna určená pro návštěvníky s poruchou autistického spektra.