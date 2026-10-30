Colours of Ostrava zakončí jeden z nejlepších DJů světa Martin Garrix

Čtyřiadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava zakončí nizozemský hudebník Martin Garrix, jeden z nejlepších DJů světa. Na festivalu se představil už v roce 2022, příští rok se na něj vrátí s novým albem. Novinářům to dnes sdělil mluvčí akce Ondřej Bambas. Festival se uskuteční od 21. do 24. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Mezi již oznámenými účinkujícími jsou britský zpěvák Robbie Williams a britská zpěvačka Ellie Gouldingová. Představí se rovněž americký zpěvák David Kushner a australská skupina 5 Seconds Of Summer.
"Garrix začal s DJingem v raném věku. Už v 16 letech se objevil v žebříčku TOP 100 DJs na 40. pozici. Hned o rok později skočil na čtvrtou pozici a stal se nejmladším headlinerem prestižního tanečního Ultra Music Festivalu. Od roku 2015 se v anketě DJ Magu pohybuje pravidelně mezi třemi nejlepšími. Na vítěznou příčku dosáhl celkem pětkrát. Momentálně je ve svých třiceti letech na druhé pozici, což ho činí jedním z nejúspěšnějších DJů vůbec," uvedl Bambas.
V Česku poprvé vystupoval v roce 2014 a na ostravském festivalu pak před čtyřmi lety. "Garrix se v příštím roce vrátí s velkou show. Navíc s novým albem, ze kterého servíruje hity už od letošního jara. Bude to parádní taneční závěr, jak to mají návštěvníci rádi," řekl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
Garrix dosud vydal více než sto singlů. Studiové album má ale zatím jen jedno, Sentio z roku 2022. V březnu příštího roku chystá další s názvem Marty. "Nahrávka slibuje hvězdné hosty, včetně Eda Sheerana nebo U2. Venku jsou již čtyři singly," doplnil Bambas.
Mezi dalšími nově oznámenými interprety je australské pop-punkové uskupení 5 Seconds of Summer, které v minulosti bylo předskokanem na světovém turné One Direction. Na ostravském festivalu se představí poprvé, stejně jako Kushner, který přiveze nahrávku Devotion.
"Aktuálně oznámená jména jsou jen špičkou ledovce. Rozhodně nekončíme a věřím, že se lidé mají na co těšit. I když trochu bojujeme s termínem, kdy už zámořští hudebníci v Evropě příliš nezůstávají, mám radost, jak pestrá nabídka příštího roku zase bude," doplnil Košťálek.
Čtyřdenní festival propojuje koncerty světových i domácích interpretů s programem dalších hudebních žánrů, divadla, umění a debat. Jeho součástí bude tradičně diskusní fórum Meltingpot, které oslaví deset let. Informace k programu a vstupenkám jsou dostupné na webu colours.cz.