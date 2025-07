Začal další ročník festivalu Colours of Ostrava. Areál odpoledne začali zaplňovat první návštěvníci. (16. července 2025) | foto: ČTK

„Na Stinga se těším nejvíce, ale hodlám si užít celý festival,“ uvedla dvaačtyřicetiletá Zuzana z Bratislavy, která přijela s partnerem vlakem a ubytovala se v kempu.

Druhý večer bude patřit hlavní pódium punkrockové legendě Iggy Popovi. „Iggy Pop přijel rovnou ze slovenského festivalu Pohoda. Pochvaluje si hotel i servis a připravuje se na show,“ sdělil včera odpoledne hlavní dramaturg festivalu Filip Košťálek.

Trochu s předstihem do Ostravy dorazila další očekávaná hvězda, jihokorejský hudební skladatel Jung Jaeil, který vystoupí na hlavní scéně v pátek večer. Autor hudby k slavnému seriálu Hra na oliheň se festivalovému publiku představí v doprovodu šedesátičlenného orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava.

„Měli jsme dnes dopoledne první zkoušku. Jsem opravdu nadšen kvalitou a energií tohoto orchestru. Navíc mě dojalo přátelské přijetí,“ řekl hudebník na tiskové konferenci krátce po zahájení festivalu.

Sehnat hvězdy z Asie bylo náročné

Zakladatelka Colours of Ostrava Zlata Holušová, která oznámila, že letošní ročník bude ve vedení festivalu její poslední, řekla, že nejvíce se těší na umělce z Asie, a na ty korejské zvláště. „Stálo nás to dost úsilí dostat tady konkrétně Jung Jaeila a jsem ráda, že se to podařilo,“ řekla.

Větší skupina hudebníků z Asie, celkem devět interpretů se svými týmy, vystoupí na ostravských „Barvách“ poprvé v historii festivalu. Podle mluvčího Ondřeje Bambase se v publiku netradičně objeví i diváci z těchto končin světa.

V první vlně vstoupilo do bývalého průmyslového areálu Dolní Vítkovice, kde se festival koná od roku 2012, také mnoho rodičů s dětmi. Martina Doležalová z Prahy s sebou vzala roční dceru a čtyřletého syna. „Přijede i manžel, v pátek ještě dorazí babička s dědou. Využijí volného vstupu pro lidi šedesát pět plus,“ řekla.

Na festival začala jezdit ještě jako bezdětná, vrátila se v těhotenství i s prvním potomkem. „Uvidíme, jak si to užijeme tentokrát, záleží na počasí a dětech. Pro děti je tady ale skvělé zázemí,“ řekla. S rodinou se ubytovala v soukromí ve městě, kde nechala auto. Do areálu přijela s kočárkem tramvají.

Na zahájení celého festivalu si pořadatelé pozvali rodáka z Plzně Bena Christovaa, který patří k nejpopulárnějším tuzemským zpěvákům. Jak potvrdil mluvčí Ondřej Bambas, festivalový tým je připravený na vysokou návštěvnost. Denní kapacita areálu je 53 tisíc diváků. Odpoledne ještě byly k dostání dvoudenní i čtyřdenní vstupenky.