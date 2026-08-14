ČRo: Stavební úřad nařídil zastavit část prací na ostravské koncertní hale

Stavba nové koncertní haly v Ostravě za čtyři miliardy korun se komplikuje, stavební úřad nařídil podle ostravského magistrátu zastavit část prací, uvedl dnes Český rozhlas (ČRo).
Stavební úřad 30. července nařídil zastavení vybraných stavebních a montážních prací v historické budově kulturního domu, na kterou má nová koncertní hala navázat. Termín dokončení se tak znovu posune, uvedl ČRo. Dodal, že podle města je jasné, že koncertní hala podle návrhu amerického architekta Stevena Holla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Město možná bude muset projekt přepravovat, uvedl veřejnoprávní rozhlas.
Stavbaři na konci července objevili, že mnohé příčky v původním kulturním domě z roku 1961 nebyly postavené kvalitně, není možné je opravit, a budou tak muset postavit nové. Kulturní dům je ale památkově chráněný. Stavební úřad proto práce zastavil a město musí požádat o dodatečné stavební povolení.
"Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávajícího objektu. Město společně se zhotovitelem, projektantem a dalšími odborníky vyhodnocuje řešení dalšího postupu tak, aby bylo v dotčených částech stavby možné co nejdříve pokračovat,“ cituje ČRo mluvčího ostravského magistrátu Petra Havránka.
Na staveništi nyní pokračují jen práce, kterých se rozhodnutí úřadu netýká. Město společně se zhotovitelem, projektantem a dalšími odborníky hledá řešení. Podle magistrátu zatím není jasné, zda bude možné situaci vyřešit administrativně, nebo bude nutné přepracovat část projektu.
Komplikace ohrožují také termín dokončení. Původně měla být stavba hotová na konci roku 2027. Tento termín už dříve padl kvůli nutnosti vyztužit základy pod přístavbou. Ohrožen je nyní i nový oficiální termín, březen 2029, uvedl rozhlas. Magistrát podle ČRo proto zatím nechce stanovit nový pevný termín zahájení provozu. Jasněji by mělo být v následujících týdnech podle dalšího postupu stavebního úřadu.
Nový koncertní sál, který nově nese název Vox, má být součástí velkého multikulturního centra. Sídlit v něm má Janáčkova filharmonie Ostrava, která v současnosti koncertuje v provizorních prostorách.