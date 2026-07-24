Čtrnáctiletá účastnice tábora zemřela ve středu při dopravní nehodě v Brušperku

Čtrnáctiletá účastnice letního tábora zemřela ve středu v noci při dopravní nehodě v Brušperku na Frýdecko-Místecku. Dvaadvacetiletá řidička a další dvě čtrnáctileté spolujezdkyně utrpěly lehčí zranění a byly převezeny do nemocnice. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Eva Michalíková a mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. Tábor pořádá spolek Sarkander, který spolupracuje s Arcibiskupstvím olomouckým. Arcibiskup Josef Nuzík vyjádřil soustrast.
Nehoda se stala okolo 23:00 na silnici třetí třídy. "Na základě dosud zjištěných informací měla řidička osobního vozidla jedoucí ve směru od Brušperku do Trnávky z dosud nezjištěných důvodů dostat smyk a automobilem vyjet mimo komunikaci do silničního příkopu. Následky dopravní nehody byly fatální, nezletilá spolujezdkyně utrpěla zranění neslučitelné se životem," uvedla Michalíková.
Dodal, že řidička a další dvě nezletilé spolujezdkyně byly zdravotníky převezeny s lehkými zraněními do nemocnice. "U řidičky byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Dále byl u ní vyžádán odběr biologického materiálu," doplnila mluvčí.
Mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že u nehody zasahoval také vrtulník. "Záchranáři již nemohli pomoci čtrnáctileté dívce, která zůstala zaklíněná ve zdemolovaném vozidle. Utrpěla poranění, kterým podlehla bezprostředně po nehodě a zasahující lékař mohl pouze konstatovat její smrt. Zraněny byly dvě stejně staré dívky a dvaadvacetiletá žena. Všechny byly při vědomí a mimo přímé ohrožení života," řekl Humpl. Ženy měly poraněné končetiny a u jedné z nich měli lékaři i podezření na poranění páteře. Převezeny byly do Fakultní nemocnice Ostrava.
Arcibiskupství olomoucké dnes uvedlo, že vedení tábora a zástupci spolku i arcibiskupství poskytují policii potřebnou součinnost. "Vedení spolku zároveň ujišťuje, že hlavní vedoucí tábora prošla řádným školením, jehož součástí je i bezpečnost práce při práci s dětmi a mládeží, a obdržela osvědčení o absolvování náležité odborné přípravy k výkonu funkce hlavní táborové vedoucí. S ohledem na soukromí rodiny zemřelé i na průběh aktuálně vedeného prověřování souvisejících skutečností nebudou zástupci arcibiskupství ani spolku v tuto chvíli sdělovat žádné další informace," uvedlo arcibiskupství ve svém prohlášení.