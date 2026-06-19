Čtrnáctiletý skladatel Bátor z Opavska získal cenu ministerstva kultury

Čtrnáctiletý klavírista a hudební skladatel Lukáš Bátor z Hradce nad Moravicí na Opavsku, který počátkem roku získal zlatou medaili na prestižní soutěži London Young Musician v Londýně, získal další cenu. Za svou teprve druhou skladbu Zátiší s dívkou a jestřábem dostal první cenu v celostátním kole skladatelské soutěže ministerstva kultury. ČTK to dnes řekl otec hudebníka Milan Bátor.
"Jedná se teprve o mou druhou vokální skladbu. Napsal jsem ji na slova legendárního básníka a textaře Pavla Šruta," uvedl Lukáš Bátor. Svým dílem oslovil porotu, v níž zasedla přední česká klavíristka Sára Medková a další osobnosti české hudební scény.
Bátor v lednu bodoval i na mezinárodní scéně. Získal zlatou medaili na prestižní soutěži London Young Musician. Za svou skladbu Divoká suita dostal v britské metropoli kromě hlavní ceny i ocenění za interpretaci. Mladý skladatel získal 92 ze 100 možných bodů.
Lukáš Bátor tak navázal na úspěchy, které loni zaznamenal na mezinárodní skladatelské soutěži Múzy Ilji Hurníka v Ostravě a na soutěžní přehlídce mladých klavíristů Nuovo Millennio ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Divokou suitu Lukáš Bátor představil také na jednom z koncertů festivalu Hudební současnost.
Bátor navštěvuje kurz hry na klavír na základní umělecké škole v Hradci nad Moravicí na Opavsku, kde je žákem profesorky Magdalény Těšíkové Hrudové. Skladbu studuje soukromě pod vedením skladatele Eduarda Douši. Do povědomí veřejnosti se zapsal účinkováním v Národním divadle moravskoslezském, kde ztvárnil sólové role v muzikálech Oliver! a Elisabeth a operách Příhody lišky Bystroušky a Turandot.