Ostrava chce do ulic více cyklistů, problémem je propojení Poruby s centrem

„Podle průzkumu je polovina cest, které Ostravané urazí, dlouhá do pěti kilometrů. Chceme proto rozšířit jejich možnosti i o kolo a přitom chránit ty nejzranitelnější, děti a seniory,“ vysvětlil důvody změny strategie Josef Laža, dopravní specialista městského ateliéru MAPPA, který studii zpracoval.

Nová koncepce se proto ve zkratce zaměřuje namísto dřívějšího „kudy“ na „jak“.

„Inspirovali jsme se mimo jiné i ve Vídni a v Mnichově, odkud jsme převzali například speciální obrubníky pro cyklopruhy, ale kvůli rozdílům v legislativě nelze přebírat velké části koncepcí v celku,“ doplnil Laža.

Jako první viditelný výstup nové koncepce uvádí zástupci města stávající rekonstrukci ulice Přemyslovců v Mariánských Horách.

„Jde mimo jiné i o to, aby cyklisté měli větší pocit bezpečí. Například cyklotrasy budou výškově odděleny od silnice, další výškový rozdíl pak připadne na chodník,“ vysvětlil Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA.

Koncepce je na desítky let

Vedle stavebních úprav mají více cyklistů přilákat i další změny. Například snížení rychlosti v méně frekventovaných ulicích na třicet, nebo také dvacet kilometrů v hodině, jednosměrné ulice by mohly být pro cyklisty průjezdné v obou směrech.

Rychlé změny pro cyklisty v ostravských ulicích ale nová koncepce nepřinese. „Není to koncepce, kterou bychom byli schopni naplnit do pěti let, je to práce na desítky let,“ konstatovala náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Jednotlivá doporučení nové koncepce se totiž budou využívat až v okamžiku, kdy se budou jednotlivé ulice upravovat z jiných důvodů, město zatím nečeká, že by je rekonstruovalo jen kvůli cyklistům.

„V nejbližších letech by se do provozu měly dostat oddělené stezky a ochranné cyklopruhy v ulicích Přemyslovců nebo Pivovarská, stezky v ulicích Vítkovická či 28. října u Domu kultury, počítá se i s pěší zónou s povoleným pohybem cyklistů na Havlíčkově nábřeží,“ vypočítal nejbližší změny náměstek primátora Břetislav Riger.

Průjezd Svinovem je komplikací

Městská koncepce ale nemusí platit vždy a zatím ani neřeší nejpalčivější problém ostravské cyklodopravy, propojení Poruby s centrem města či obvodem Jih.

V obou případech je totiž problémem průjezd Svinovem. Cyklisté zde musí volit buď jízdu přes frekventované Svinovské mosty, zajížďku přes Hošťálkovice, nebo riziko čekání na železničním přejezdu u svinovského nádraží, které někdy dosahuje i čtvrt hodiny. Což není čas, o nějž si chce každý dobu jízdy do práce prodloužit.

„Řeší se, zda nadjezd, nebo podjezd. Každopádně se daný úsek vyřeší až po dostavbě vysokorychlostní trati na tomto místě,“ vysvětlil Josef Laža. „S investory takových akcí, jako je Správa železnic, ŘSD nebo i Správa silnic Moravskoslezského kraje se vždy musíme dohodnout, nemůžeme jim nic nařizovat. Ale většinou jsme účastníky řízení, takže máme své slovo.“