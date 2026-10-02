Cyklistu jedoucího v protisměru srazilo v Třinci auto, zemřel v nemocnici

Po čtvrteční nehodě v Třinci na Frýdecko-Místecku zemřel cyklista narozený v roce 1949, kterého srazilo osobní auto. Cyklista jel v protisměru. Zraněním, která při srážce a pádu utrpěl, podlehl v nemocnici. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.
Nehoda se stala po 10:30 v Revoluční ulici. Řidička (ročník 1947) osobního vozu Kia Sportage jela od Lidické ulice. "Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidičky osobního automobilu negativní," uvedl Segsulka.
Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že cyklista po srážce utrpěl zranění hlavy a zůstal ležet v bezvědomí. Zasahující pozemní posádka muže ošetřila, uvedla ho do umělého spánku a napojila na přístrojem řízené dýchání.
"Letecká posádka pak zajistila jeho rychlý transport do traumatologického centra v Ostravě, kde byl předán ve velmi vážném stavu," uvedl Humpl. Segsulka doplnil, že v nemocnici muž zraněním podlehl.