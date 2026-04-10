Cyklostezka Slezská magistrála poškozená povodní zůstává u Krnova neprůjezdná

Povodní poškozený úsek cyklostezky Slezská magistrála od Petrova rybníka v Krnově k Hájnickému potoku nedaleko obce Úvalno zůstane i v letošní cyklistické sezoně nesjízdný. Krnovská radnice sice počítá se zahájením oprav ještě letos, půjde ale jen o dílčí stavební práce, které kompletní průjezdnost nezajistí. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.
Cyklisté si tak na obnovu počkají. Po opravě už nebudou jezdit přes přeliv Petrova rybníka, cyklostezka povede nově podél řeky.
"Projektová dokumentace obnovy cyklostezky je prakticky dokončená. Dva krátké úseky ale vyžadují stavební povolení. Jde o místa, kde se nachází zcela stržený násep cyklostezky a zničená lávka," uvedl koordinátor městské mobility Michael Cestr.
Podle něj je nyní ještě třeba aktualizovat projektovou dokumentaci a splnit další administrativní požadavky. "Nacházíme se v blízkosti státní hranice, což v praxi znamená, že klíčové stanovisko bude vydávat krajský úřad a zároveň bude město potřebovat souhlas s realizací od polských úřadů. To může znamenat výrazné zdržení," doplnil Cestr.
Složité jsou podle něj také majetkové poměry. Zatímco samotnou cyklostezku vlastní město, veškeré dotčené pozemky včetně stromů jsou ve vlastnictví mnoha soukromých subjektů, případně státu. "Je potřeba zkoordinovat požadavky všech aktérů, získat od všech souhlasy. Je to víceméně stejné, jako bychom cyklostezku stavěli od nuly, ale děláme vše pro to, abychom obnovu zahájili co nejdříve," řekl Cestr. Na obnovu cyklostezky podle něj získal Krnov dotaci ze státního programu obnovy Živel 1.
Vzhledem k tomu, že jízda po poškozené cyklostezce je velmi riziková, musejí cyklisté stále počítat v úseku Krnov - Úvalno s objízdnou trasou. Mají dvě možnosti. Buď se vydají přes polské území nebo mohou jet po cyklotrase číslo 6166, která vede od střediska volného času v Dobrovského ulici přes Cvilín do Úvalna.
Cyklostezka 55 vede z Jeseníku přes Krnov, Opavu a Kravaře až k Hlučínskému jezeru. Měří 111 kilometrů a patří mezi dálkové trasy nadregionálního významu. Povodeň v září 2024 cyklostezku na několika místech zcela strhla, a to včetně zemního tělesa, vozovky i zeleně. Na dalších stovkách metrů je stezka zvlněná, propadlá či částečně stržená. Povodeň zničila také lávky mezi Krnovem a Úvalnem a v Krásných Loučkách, kde už je lávka nová.