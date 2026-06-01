Cyklostezka v Bohumíně zkrátí cestu do Ostravy, cyklisté se vyhnou rušné silnici

Cyklisté jezdící mezi Bohumínem na Karvinsku a Ostravou mohou nově využívat pohodlnější trasu. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera město nechalo vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Město za vybudování stezky zaplatilo téměř šest milionů korun, na stavbu získalo dotaci od Moravskoslezského kraje. Novinářům to sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Původní trasa vedla ze Starého Bohumína podél Vrbického jezera k parkovišti u sjezdu z dálnice D1. V těchto místech museli cyklisté přejíždět rušnou Ostravskou ulici a pokračovali směrem do krajské metropole.
Nová asfaltová propojka o šířce 2,5 metru a délce 1,2 kilometru vede cyklisty z vrbického okruhu pod dálniční most ke koblovskému mostu. "Ačkoliv se původně počítalo s dokončením až během letních prázdnin, firma zvládla práce v rekordně krátkém čase. Stavba začala v březnu a nabírala tempo díky příznivému počasí, stabilnímu podloží a moderním postupům, které umožnily investici výrazně urychlit," uvedla mluvčí.
Novou trasu už mohou cyklisté využívat, doplní se na ní pouze její označení. Radnice propojku budovala mimo vlastní pozemky a musela proto o jejím umístění jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, Povodím Odry i Slezskou Ostravou, protože část trasy zasahuje do katastru Ostravy-Hrušova.
"Do krajského města i opačným směrem jezdí denně na kole desítky lidí do práce a během sezony tudy projedou tisíce turistů. Už dříve si někteří zkracovali cestu po obslužné cestě Povodí Odry. Štěrkový povrch ale nebyl příliš pohodlný. Chtěli jsme jim nabídnout bezpečnější a příjemnější trasu," uvedl starosta Lumír Macura (nestr.).
Cyklistická doprava patří v Bohumíně k velmi oblíbeným. Město má síť stezek směrem na Ostravsko, Karvinsko i do Polska a okruh kolem Vrbického jezera patří v sezoně k vyhledávaným místům.