Cyklostezky za 200 milionů propojí města na Karvinsku, termín je hodně šibeniční

Stezky výrazně podpořené evropskou dotací propojí několik měst v regionu a plnit mají i další funkce.
„Páteřní cyklostezky pohornické krajiny například posílí dopravu do práce i možnosti rekreace,“ konstatoval Česlav Valošek, sekretář Svazku měst a obcí okresu Karviná. Dodal, že cyklotrasa patří mezi strategické dopravní a rozvojové plány regionu.
Zástupce sdružení čtrnácti měst a obcí připojil podrobnější cyklovize. „Stezky na pohornické krajině spojí klíčová sídla regionu, a to Karvinou, Havířov a Orlovou. Podpoří také dopravu zejména směrem k vznikajícím strategickým průmyslovým zónám, jako jsou Nad Barborou a Lazy,“ vyjmenoval Valošek.
Dalším plusem nových stezek pro cyklisty má být rekreační využití míst, kde rozvojové plány dlouhodobě brzdila těžba uhlí se souvisejícími změnami krajiny, například poklesy země.
„Plánujeme také napojení do Polska,“ podotkl Česlav Valošek.
Největší města regionu má propojit nová stezka dlouhá asi třicet kilometrů, součástí jsou i opravy a bezpečnostní vylepšení stávajících stezek čítající další desítky kilometrů. To vše za zhruba 200 milionů korun.
„Pětaosmdesát procent nákladů tvoří dotace Evropské unie, zbylých patnáct procent je spoluúčast zapojených samospráv a dalších partnerů,“ zmínil sekretář sdružení na Karvinsku.
Termín je hodně šibeniční
O dotaci usilují právě členové Svazku měst a obcí okresu Karviná a současně koordinují přípravy. Vzhledem k náročnosti projektu, například společného dodržení harmonogramu příprav a schvalování staveb, aby vznikla souvislá trasa, a ne jen některé úseky končící v poli, je konečný termín hodně šibeniční.
„Dokončení projektu cyklostezek pohornické krajiny včetně kolaudace je stanoveno na 31. prosince 2028,“ upozornil Valošek.
Projekt má zatím mezi městy podporu, byť řada z nich už desítky kilometrů cyklostezek na svých katastrech provozuje. Známá je například oblíbená stezka mezi Karvinou a Českým Těšínem podél řeky Olše.
„Cyklistika je v regionu extrémně populární, proto je bezpečné cyklopropojení s Havířovem, Orlovou a Karvinou pro budoucí rozvoj zásadní,“ konstatovala mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
Zmínila také zásadní význam pro přeměnu bývalého Dolu Gabriela na katastru Karviné v rekreační a kulturní areál.
„Vzhledem k jeho poloze mimo městskou zástavbu je kvalitní dopravní napojení pro jeho návštěvnost prioritní. I když bude areál samozřejmě dostupný i jinými způsoby, tak přímé trasy pro cyklisty dávají v tomto místě největší smysl,“ vysvětlila karvinská mluvčí.
Nové možnosti by přivítali i samotní cyklisté. „Určitě by propojení Havířova s Karvinou a Orlovou bylo skvělé, zatím se musí většinou jezdit po hrbolatých a hodně frekventovaných silnicích,“ řekl například Jan Lenčo z Havířova.
Na Havířovsku odborníci například prodlužují cyklostezku okolo řeky Lučiny a chystají trasu okolo Těrlické přehrady. „To jsou spíše lokální věci vhodné na projížďku, nějaká celookresní cyklostezka by měla větší význam,“ dodal Lenčo.
Regionu má po konci těžby pomoci v rozvoji například i návrat tramvají na trať mezi Ostravou, Orlovou a Karvinou, ale zahájení stavby experti opakovaně odkládají. Podle posledních informací by rychlotramvaje měly vyjet v roce 2032, ani to však není jisté.