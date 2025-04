Velikonoce zpestří i nejstarší dálkový pochod, návštěva DOV anebo akce Bojofka

Najdete nějakou pro sebe v našich tipech?

Bezručova Moravice

Pokud máte rádi túry, můžete se v sobotu 19. dubna vydat z Hradce nad Moravicí na nejstarší turistický pochod v České republice. „Dálkový pochod Bezručova Moravice má start a cíl u Informačního centra Hradec nad Moravicí. Vybírat můžete z pěších tras na 50, 35, 25, 15, 13 a 7 kilometrů. Cyklisté mají trasy navržené na 60, 45 a 36 kilometrů,“ uvádějí pořadatelé. „Trasy vedou převážně po značených turistických stezkách, stezky mimo mají vlastní značení.“

Všechny trasy startují od šesti hodin, na tu nejdelší se můžete vypravit až do sedmi hodin, na kratší do desíti či do dvanácti.

Velikonoční výlet do historie

Čtyřdenní oslava Velikonoc chystají na hradě Sovinci. „Na Velký pátek, v sobotu, neděli a na Velikonoční pondělí budou připraveny tematické prohlídky s průvodcem, kde se dozvíte více o historii hradu Sovinec

a o velikonočních zvycích,“ zvou pořadatelé. „Kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci bude po všechny čtyři sváteční dny na pátém nádvoří připraven bohatý doprovodný program, během kterého uvidíte tanečnice, šermíře a mnoho dalšího. Nebude chybět Sovinecký rébus, ve kterém si můžete ověřit, co jste se o hradu s jeho historii dozvěděli.“

Sváteční Dolní oblast Vítkovice

Bohatý program si na jarní svátky můžete užít v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. „Přes celé Velikonoce jsou všechny atraktivity DOV otevřeny. Oslavte Velikonoce s námi. Připravili jsme si pro vás nabitý doprovodný program. V Bolt Café můžete ochutnat lahodné velikonoční deserty, v U6 se svezete vlakem nebo se pomocí virtuální reality proletíte Dvouplošníkem Štefanem, zajít si můžete i na komentovanou prohlídku areálu bývalého vysokopecního závodu.

Karvinská BojoFka

Hledání kešek, plnění úkolů, luštění tajenek. Tak přesně taková je karvinská BojoFka, na kterou se můžete vydat mezi pátkem 18. a pondělím 21. dubna. „Opět po roce jsme pro vás připravili oblíbenou BojoFku. Ta se letos odehrává v karvinském Černém lese a je určena pro rodinné týmy. Akce je samoobslužná a je tedy na vás, jak si naplánujete čas jejího absolvování,“ uvádějí pořadatelé. „Délka BojoFky je 6 km a můžete ji projít klidně i během více dnů. Start je naplánován na pátek v 9.00, konec je v pondělí 21. 4. ve 12.00. Více informací najdete na stránkách karvinského klubu F4K.

Dobrý voják Švejk

V Návštěvnickém centru Nový Jičín se můžete dozvědět něco o regionální stopě celosvětově známého českého vojáka Švejka. V centru se totiž do 22. černa koná výstava Dobrý voják Švejk a Nový Jičín aneb co Novojičínští dosud nevěděli. „Výstava osvětlí spojitosti s regiony Frenštátska, Frýdecka a Novojičínska a pěším regimentem č. 91, kde Jaroslav Hašek i dobrý voják Josef Švejk narukovali,“ uvádějí pořadatelé.

Co se děje po setmění

„Po setmění se náš svět jeví zcela jinak. Je tmavý, šedivý, tajemný. Tuto noční dobu ale využívá množství organismů ke svému aktivnímu životu. Ze svých úkrytů vylézají často až když se my lidé chystáme ke spánku,“ zve na svou nevšední výstavu Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku. „Tma je zahalí a pomůže jim, aby našli svou kořist nebo aby se sami nestali kořistí. Přijměte pozvání na nezvykle temnou a dobrodružnou výstavu, zapůjčenou z Muzea Těšínska, představující pozoruhodný svět noční přírody, v níž vyhrává ten, kdo je nejlépe tmě přizpůsoben. P.S. Nezapomeňte si s sebou vzít baterku...!“