Obce z Poodří se bojí kombinace dálnice a rychlovlaků, chtějí přísnější měření hluku

Darek Štalmach
  6:32aktualizováno  6:32
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Z jedné strany dálnice, z té druhé vysokorychlostní trať. Obyvatelé obcí na jejich trase se obávají hluku a toho, že chystaná novela stavebního zákona oslabí jejich obranu proti němu. Požadují posuzování celkové hlukové zátěže v kombinaci se stávající dálnicí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dopravní koridor Poodří

Starostové ze spolku Dopravní koridor Poodří na nedávném společném jednání se zákonodárci v Klimkovicích iniciovali vznik kulatého stolu v Poslanecké sněmovně, kde chtějí prosadit vymahatelné limity a možnost rychlé nápravy ještě předtím, než Správa železnic kolem roku 2029 zahájí samotnou stavbu VRT.

„V rámci novely stavebního zákona, kterou projednáváme ve Sněmovně, může dojít k tomu, že se nebude muset tolik přihlížet k plnění limitů hluku. Hrozí, že bude stačit, když stavebník prokáže, že udělal všechna opatření, která po něm lze rozumně požadovat, což není úplně vymahatelná formulace,“ vysvětlila poslankyně Michaela Šebelová (STAN) obavy po jednání starostů spolku Dopravní koridor Poodří se zákonodárci.

Podobné pochybnosti už řeší například lidé v Mankovicích na Novojičínsku.

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„Obáváme se, že v momentě, kdy se vystaví vysokorychlostní trať, hluk se v kombinaci s dálnicí znásobí a zátěž bude daleko větší,“ uvedla starostka Mankovic Martina Blažková.

Už na prvním jednání s investorem a projektanty se totiž dozvěděla, že hluk z jednotlivých liniových staveb nelze jednoduše sčítat.

„Pro nás je to problém. Dneska nikdo nedokáže říct, jak se trať bude chovat, jak moc nás zatíží. Kdysi třeba říkali, že nás dálnice hlukově neovlivní,“ dodala Blažková.

Starostové proto chtějí, aby stát posuzoval skutečnou hlukovou zátěž v místě, nikoli jednotlivé stavby odděleně.

„Pokud se ukáže, že hluková zátěž je vyšší, měly by mít obce možnost domoci se rychlé nápravy,“ řekl předseda spolku Dopravní koridor Poodří a starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

Vládní strany chyběly

Právě zástupci spolku svolali jednání starostů se zákonodárci. Oslovili všechny poslance a senátory zvolené v Moravskoslezském kraji.

Žádný z poslanců vládních stran se však jednání nezúčastnil.

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„Trochu mě mrzí neúčast poslanců ze současné koalice. Je to škoda. Napíšou se na kandidátku, že kandidují za Moravskoslezský kraj, a potom si neudělají čas,“ netajil zklamání Jaroslav Varga. „U členů vlády je mi jasné, že mají nabitý program, ale i těch ostatních je poměrně dost.“

Výsledkem jednání má být kulatý stůl ve Sněmovně. „Chceme pozvat i poslance koaličních stran, protože pak by to bylo průchodnější,“ přiblížil jeden z výstupů jednání poslanec Jakub Janda (ODS).

V úseku vysokorychlostní tratě směrem na Ostravu už běží výkupy pozemků a podle dřívějších vyjádření zástupců Správy železnic by samotná stavba mohla začít kolem roku 2029.

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