Nechodila a měla deprese. Díky farmaceutům z Ostravy se žena vrátila do života

„Nejčastěji upravujeme dávky léčiv podle funkce ledvin nebo jater. Není ale výjimkou, že některým pacientům snižujeme počet předepsaných léků nebo jim je měníme za bezpečnější alternativy, aby nedocházelo k interakcím a nežádoucím účinkům,“ řekla vedoucí klinická farmaceutka MNO Hana Nováková.

„Lékařům pomáháme rozklíčovávat, zda za potížemi pacienta nestojí právě nežádoucí účinky některého z užívaných léčiv, a stále častěji se zapojujeme také do začátku celého procesu tvorby optimálních farmakoterapeutických režimů tak, aby pacienti z léků, které dostanou, měli okamžitě co největší užitek a aby zvolená kombinace měla co nejméně nežádoucích účinků,“ popsala Nováková.

Přes dva roky již kliničtí farmaceuti MNO pomáhají i ambulantním lékařům a jejich klientům. Konkrétně ve chvíli, kdy má pacient subjektivní pocit, že už nedokáže léky správně užívat pro jejich velký počet, nebo když se mu zdá, že mu nedělají dobře či nezabírají tak, jak očekává.

„V takovém případě se může každý ozvat svému lékaři, který, pokud shledá, že je to vhodné, pošle nemocného za námi i se seznamem aktuálně užívaných medikamentů a zdravotní dokumentací,“ uvedla.

„My jeho medikaci posoudíme v kontextu jeho celkového zdravotního stavu,“ upřesnila Nováková.

Rizikový lék změnil ženě život

Svým doporučením kliničtí farmaceuti například nedávno vrátili zpět do běžného života 62letou pacientku oddělení geriatrie, která byla nepohyblivá, neudržela moč, byla nesoběstačná a tak slabá, že nemohla chodit. Měla deprese, v průběhu několika let hodně zhubla a žádné z vyšetření neprokázalo příčinu jejích potíží.

„Při prověřování medikace a po osobním pohovoru jsme zjistili, že užívá jeden rizikový lék, a to již pět let, což byla přesně doba, kdy jí začaly potíže. Domluvili jsme se tedy s její ambulantní lékařkou na jeho vysazení. Do roka pacientka přibrala třináct kilogramů, začala chodit a vrátila se zpět do života,“ řekla Nováková.

Výjimkou není ani to, že kliničtí farmaceuti lidem poradí, jaké jídlo a pití jim může ve spojitosti s léky způsobovat problémy.

Pozor na čaje či na banány, varují farmaceuti

K jejich doporučením patří i ta obecná. „Léky se zapíjí jen vodou. Pacienti by se měli vyhnout čaji z třezalky a zelenému čaji, jež snižují účinek řady léčiv. Riziková může být i káva, černý čaj, grepové a pomelové džusy. Citrusy zvyšují účinek některých léků s rizikem jejich toxicity. Čím je citrus větší, tím je rizikovější. Problém může způsobit také banán. Když ho sníme v době užití léku s obsahem paracetamolu, ten pak zabere jen částečně nebo nemusí účinkovat vůbec. Vhodné je proto ponechat mezi paralenem a banánem rozestup aspoň dvou hodin,“ dodala Nováková.

Kliničtí farmaceuti v MNO začínali před deseti lety. Tehdy působili v nemocnici dva a byli součástí personálu nemocniční lékárny.

„V roce 2020 jsme se ale z lékárny vyčlenili, abychom se mohli věnovat pouze praxi klinických farmaceutů, což stále ještě ve všech nemocnicích běžné není,“ upozornila Nováková, podle níž je aktuálně v zemi asi 47 pracovišť s 200 klinickými farmaceuty, přičemž ve 188 zdravotnických zařízeních lůžkové péče by jich časem mělo být 1 300.