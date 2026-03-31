Investice do obrany jsou šancí pro kraj, ukázala konference v Ostravě

Darek Štalmach
  6:42aktualizováno  6:42
V Ostravě se diskutovalo o budoucnosti obranného průmyslu. Konference Defence Tech Innovation 2026, pořádaná Svazem průmyslu a dopravy ČR na půdě VŠB-TUO, zdůraznila nezbytnost propojení armády, firem a akademické sféry. Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě odborníci volají po technologické soběstačnosti, odstranění administrativních bariér a lepším sdílení informací o potřebách armády, které jsou pohonem pro domácí inovace a ekonomický růst.
Před budovou auly VŠB – Technické univerzity Ostrava byla v rámci konference Defence Tech Innovation 2026 vystavena technika českého obranného průmyslu. (24. března 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Univerzity firmám, firmy vojákům, vojáci vysokým školám. Vyšší propojení mezi univerzitním výzkumem, průmyslem a armádou navrhují účastníci konference Defence Tech Innovation 2026 pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Volba místa byla více než symbolická. S obranným průmyslem má v Moravskoslezském kraji spojitost možná více firem, než by se mohlo na první pohled zdát.

Členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) tady totiž nejsou jen primárně strojírenské podniky jako Tatra nebo Brano, ale třeba i společnost Singing Rock, dceřiná firma Lanexu Bolatice, která vyrábí například horolezecká lana a postroje.

Akce, která je svého druhu první v České republice, reaguje na měnící se bezpečnostní situaci v Evropě a potřebu technologické soběstačnosti.

„Válka se vrátila na evropský kontinent a ukazuje nám jednu zásadní věc: bezpečnost prostě není samozřejmost, musíme se o ni starat,“ uvedl prezident pořádajícího Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. „V prostředí, kde Rusko i asijské ekonomiky do obrany masivně investují, si nemůžeme dovolit pasivitu.“

Před budovou auly VŠB – Technické univerzity Ostrava byla v rámci konference Defence Tech Innovation 2026 vystavena technika českého obranného průmyslu. (24. března 2026)
Před budovou auly VŠB – Technické univerzity Ostrava byla v rámci konference Defence Tech Innovation 2026 vystavena technika českého obranného průmyslu. (24. března 2026)
Před budovou auly VŠB – Technické univerzity Ostrava byla v rámci konference Defence Tech Innovation 2026 vystavena technika českého obranného průmyslu. (24. března 2026)
Pískově zbarvený taktický obrněnec Patriot II 4x4 na podvozku Tatra, vyráběný společností Excalibur Army, je určen pro průzkumné a speciální mise. Firma jej představila na konferenci Defence Tech Innovation 2026 v Ostravě 24. března 2026.
Česká republika jako nejprůmyslovější země EU musí podle něj využít svůj potenciál, obranné investice označil předseda Svazu průmyslu za motor inovací. „Každá koruna investovaná do obranných technologií má sekundární efekt v civilní ekonomice, v inovacích, v exportu i v pracovních místech,“ dodal Rafaj.

Zájem firem potvrzují i zjištění agentury CzechInvest. „Jednaosmdesát procent výrobních a technologických firem v Česku považuje spolupráci s obranným sektorem za strategickou příležitost pro svůj růst a polovina podniků už kvůli zapojení do společných projektů se zbrojaři aktivně investuje,“ přiblížil výsledky průzkumu mezi účastníky nedávného networkingového setkání Tech4Defence ve Zlíně mluvčí agentury Zdeněk Vesecký.

Nezastupitelná je podle účastníků ostravské konference i role akademické sféry. „Univerzita nabízí půdu pro propojování světů průmyslu a veřejného sektoru. Nejde jen o poskytnutí prostor, jsme schopni do celého ekosystému přispívat konkrétními výsledky,“ vysvětlil rektor VŠB-TUO Igor Ivan.

Kraj jako strategický region

Podobné aktivity také mohou vylepšit financování vysokých škol. Například v případě VŠB-TUO tvoří státní dotace pouze třetinu rozpočtu a zbytek musí univerzita získávat třeba i spoluprací s firmami.

K efektivnímu zapojení do výzkumu však univerzity potřebují včasné informace. A tady mohou pomoci třeba vojáci, kteří mohou tušit, co budou za několik let potřebovat.

„Technologie, které zkoumáme, musíme znát pět až deset let dopředu. Musíme mít náskok, aby ve chvíli, kdy nastane krize, už existovali experti, kteří je umí okamžitě použít,“ vysvětlil Vít Vondrák, ředitel superpočítačového centra IT4Innovations.

A zapojit by se měl i stát. Velkým problémem při zavádění novinek je totiž i administrativní zátěž. „Pokud chceme být konkurenceschopní, musíme nové technologie testovat a zavádět v řádu měsíců, ne let,“ uvedl Lumír Srch ze společnosti ITS.

Na důležitost inovací a regionálního ukotvení poukázal také Andrej Čírtek, tiskový mluvčí nejen zbrojařské skupiny CSG, pod kterou spadá i kopřivnická Tatra a její dceřiné firmy.

„CSG dává velký důraz na inovace, do našich produktů promítáme nejnovější trendy a poznatky. Zejména v bezpečnostní oblasti a obraně, kde působí řada našich firem, je klíčová spolupráce státu, průmyslu a akademického sektoru,“ konstatoval Čírtek. „A za strategický region, kde se moderní průmysl s bezpečnostním zaměřením může rozvíjet, pokládáme právě severní Moravu a Slezsko. V tom může být jeho budoucnost.“

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Vybraná fakta před rozhodnutím Ústavního soudu o smlouvě s Vatikánem

ilustrační snímek

Vybraná fakta a zajímavosti o rozhodování Ústavního soudu (ÚS) v záležitostech mezinárodních smluv a konkrétně v řízení o smlouvě Česka se Svatým stolcem....

31. března 2026,  aktualizováno 

Při požáru bytu v Plzni se vážně popálil člověk, v nemocnici pak zemřel

ilustrační snímek

Při požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni se v pondělí večer vážně popálil jeden člověk, který následně v nemocnici zemřel. Vyplývá to z...

31. března 2026  5:44,  aktualizováno  5:44

D8 byla kvůli nehodě na Ústecku ve směru na Německo zavřená skoro 12 hodin

ilustrační snímek

Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku. Provoz se obnovil podle...

31. března 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

D8 byla kvůli nehodě na Ústecku ve směru na Německo zavřená skoro 12 hodin

ilustrační snímek

Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku. Provoz se obnovil podle...

31. března 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Vysoký cholesterol má až 80 procent Čechů. Většina z nich o tom ale neví

Dbáte na signály svého srdce?

Správná hladina cholesterolu v krvi je důležitá. Pokud je dlouhodobě vysoká, může se usazovat ve stěnách některých tepen a způsobit aterosklerózu – tedy jejich poškození. A ateroskleróza představuje...

31. března 2026

Investice do obrany jsou šancí pro kraj, ukázala konference v Ostravě

Před budovou auly VŠB – Technické univerzity Ostrava byla v rámci konference...

V Ostravě se diskutovalo o budoucnosti obranného průmyslu. Konference Defence Tech Innovation 2026, pořádaná Svazem průmyslu a dopravy ČR na půdě VŠB-TUO, zdůraznila nezbytnost propojení armády,...

31. března 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Infocentrum u Teplických skal odolalo referendu, i když většina byla proti

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal

Stavbě chystaného návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal nic nebrání. V pondělním referendu v Teplicích nad Metují na Náchodsku sice odpůrci převážili, ale nebylo jich dost na to, aby byl...

31. března 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

30. března 2026  16:02,  aktualizováno  31. 3. 6:10

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

31. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Jsme nemocnice, v první řadě je třeba řešit medicínu, říká brněnský superšéf

Vlastimil Vajdák vede od února 2026 kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny a...

Od začátku února velí Vlastimil Vajdák deseti tisícům podřízených. K šéfování Fakultní nemocnice u sv. Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie nově přibral i vedení Fakultní...

31. března 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Kardiologové varují, že s letním časem hrozí též vyšší riziko infarktů. Jak jste na to vy?

Na střídání času vyzrály sluneční hodiny v Žihli. Mají dvojí „ciferník“.

S časem si lidé hrají. Chtějí ho pokořit jako počasí. Ať dělají, co dělají, zastavit se však nedá. Tak ho alespoň měníme. Přitom to není úplně nová záležitost. Už před 242 totiž uvažoval americký...

31. března 2026

Šumperk spouští veřejnou dopravu na zavolání, ŠumBus sveze za dvacetikorunu

Šumperk spouští poptávkovou přepravu, na zavolání zde bude jezdit ŠumBus....

Službu na evropské úrovni spustí od dubna Šumperk, kde začne jezdit dodávka na zavolání. Takzvaná poptávková přeprava s jednotnou cenou 20 korun doplní stávající městskou hromadnou dopravu a senior...

31. března 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

