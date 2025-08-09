Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1

Autor: iDNES.cz, ČTK
  9:42aktualizováno  9:42
U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze zhruba dvacetimetrové výšky z pracovní konstrukce, která je pod opravovanou dálnicí D1. Muž po pádu skončil na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava.
U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne zřítil dělník z konstrukce na...

U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne zřítil dělník z konstrukce na opravované dálnici D1. (8. srpna 2025) | foto: ZZS Moravskoslezského kraje

U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne zřítil dělník z konstrukce na...
U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne zřítil dělník z konstrukce na...
U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne zřítil dělník z konstrukce na...
U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne zřítil dělník z konstrukce na...
5 fotografií

Neštěstí se stalo po 15:00. Pomoc zraněnému kolegovi přivolal další dělník.

„Muž byl po celou dobu při vědomí, utrpěl vážné poranění dolní části zad, dolní končetiny a poranění hlavy. Zraněný se nacházel zčásti v potoce, který je vzdálený téměř 100 metrů od příjezdové cesty,“ sdělila mluvčí záchranné služby Jana Šedovičová.

Tři zásahy za tři hodiny. Vrtulník musel do hor k bodnutí včelou i na motokros

Záchranáři muži ještě před transportem podali léky tlumící bolest a vědomí. „Poté provedli ve spolupráci se zasahujícími hasiči ošetření a fixaci poraněného bérce a pánve, pomocí páteřního rámu uložili zraněného do celotělové podtlakové matrace a přenesli jej do sanitního vozidla,“ doplnila Šedovičová.

Do nemocnice ho převezli ve vážném, ale stabilizovaném stavu.

Na konstrukci zůstal uvězněný ještě druhý pracovník. „Neměl možnost sebezáchrany. Velitel zásahu si tak na místo povolal automobilový žebřík z centrální stanice Nový Jičín. Pomocí výškové techniky byl tento muž bezpečně přepraven na zem,“ řekl mluvčí hasičů Tomáš Čáp.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

Na Mladoboleslavsku se převrátil minibagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný

V Bítouchově na Mladoboleslavsku se dnes dopoledne převrátil malý bagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný. Vrtulník ho se zraněním nohou přepravil do nemocnice,...

9. srpna 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku, kde vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny zasáhly plochu asi 50 × 100 metrů. Nikdo nebyl zraněn, hašení potrvá nejméně do rána, uvedl...

9. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  20:17

Bourání mostu kompletně uzavřelo dálnici D7 u letiště, řidiči musí jinudy

Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až...

9. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  20:08

Přerov zvýšil rozpočet na sociální pohřby kvůli rostoucímu počtu případů

Přerovská radnice kvůli rostoucímu počtu sociálních pohřbů zvýšila roční finanční limit na tuto službu z dosavadních 130.000 korun na 180.000 korun. Letos v...

9. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:43

Při páteční nehodě na D11 zemřel řidič, čtyřleté dítě utrpělo lehčí zranění

Policisté vyšetřují smrtelnou nehodu, která se stala v pátek večer na dálnici D11 u Bříství na Nymbursku. Řidič osobního auta z neznámých důvodů vyjel mimo...

9. srpna 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

V Domažlicích pokračují Chodské slavnosti, mši sloužil nigerijský biskup

V Domažlicích dnes pokračuje 71. ročník Chodských slavností. Dopolední poutní mši na vrchu Vavřineček nad Domažlicemi sloužil nigerijský biskup, odpoledne...

9. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Divadelní festival Jiráskův Hronov nabídl desítky akcí, přijely tisíce lidí

Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který od 1. srpna nabídl desítky divadelních představení, koncertů, projekce filmů i výstavy, navštívilo 25.000...

9. srpna 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

9. srpna 2025  18:42

V Josefově na Náchodsku končí festival Brutal Assault, přilákal přes 20.000 lidí

V Jaroměři na Náchodsku, v barokní pevnosti Josefov, končí festival extrémní muziky Brutal Assault. Od středy se na festivalu se představilo více než 140...

9. srpna 2025  16:18,  aktualizováno  16:18

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Graffiti je pro někoho umění, pro jiné vandalismus. I sprejování legálních ploch má svá pravidla

Sprejování na zeď nemusí být jen výsadou skrytých uliček a opuštěných budov. Ve stále více městech vznikají legální plochy, kde si může graffiti vyzkoušet každý.

9. srpna 2025  17:02

Při ranním požáru v hale lakovny na Chebsku vznikla škoda dva miliony korun

Při ranním požáru v hale lakovny v Hazlově na Chebsku vznikla podle předběžného šetření hasičů škoda dva miliony korun. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů...

9. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.