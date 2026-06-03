Z jednoho z nejmladších čtvrtý nejstarší. Rostoucí rozdíly mezi jednotlivými částmi a vůbec nejméně dětí v novodobé historii. Nová čísla statistiků potvrzují pokračující rychlé stárnutí obyvatel kraje. Jejich průměrný věk k poslednímu dni loňského roku dosáhl 44,2 roku.
„Průměrný věk obyvatel Moravskoslezského kraje se mezi roky 1995 a 2025 výrazně změnil. Zatímco v roce 1995 byl 36,1 roku, v roce 2025 dosáhl 44,2 roku,“ zhodnotil poslední tři dekády Jan Halva z krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.
Počet seniorů v kraji za celou tu dobu nepřetržitě narůstal a doslova zoufalá situace panuje na opačném konci populačního spektra. „Zastoupení obyvatel ve věku 0 až 14 let se snižuje, k 31. prosinci 2025 jich v kraji pobývalo nejméně v novodobé historii,“ zní nesmlouvavý verdikt statistiků.
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Moravskoslezský kraj dále stárne, senioři tvoří už více než pětinu obyvatel
Obyvatel ve věku 65 let a více za posledních třicet let přibylo o víc než 107 tisíc, což znamená téměř 72procentní nárůst. S počtem 257 tisíc tvoří 21,9 procenta všech obyvatel kraje.
Naopak dětí ve věku před patnáctými narozeninami ubylo o necelou třetinu, konkrétně o 81,9 tisíce. S celkovým počtem 169 tisíc čítají 14,4 procenta obyvatel kraje, což je druhá nejnižší hodnota ze všech krajů Česka. „Menší zastoupení juniorů měl pouze Karlovarský kraj,“ dodal Jan Halva.
Produktivní věk
Ubývá ale i lidí v produktivním věku. Počet obyvatel kraje mezi patnácti a pětašedesáti za tři desítky let klesl o 143 tisíc a s celkovou cifrou 750 tisíc teď tito lidé tvoří 63,8 procenta obyvatel regionu.
Ve všech okresech Moravskoslezského kraje je průměrný věk populace vyšší než celorepubliková hodnota, jež čítá 43,3 roků. Nejstarší obyvatelstvo má Bruntálsko s věkovým průměrem 45,2 let. Nejmladší populací se může chlubit Novojičínsko, kde průměr činí 43,5 roku.
Větší rozdíly ukazují čísla za jednotlivé obce a města.Mezi populačně nejstarší a nejmladší obcí v kraji je šestnáctiletý rozdíl.
Příznivé okolnosti
V Pazderně na Frýdecko-Místecku žijí lidé s průměrným věkem 35,8 roku. Starosta Pazderny Jan Šeděnka říká, že nejde o cílenou politiku obce, spíše o výsledek kombinace několika příznivých okolností.
„Souhra náhod, štěstí a naší aktivity. Silnější mladé ročníky zůstaly v obci a založily rodiny, často vícečetné,“ konstatoval. Dodal, že také nabídka práce v okolí je dobrá, stejně jako dojezd – nejen za prací, ale i do přírody.
„Jsme malá obec, děti jezdí do školy a školky do vedlejších obcí.Teď jsme pro ně přímo v obci vybudovali novou dětskou skupinu,“ popsal aktivity obce Šeděnka.
Osmatřicetiletým věkovým průměrem se chlubí Horní Domaslavice a Hlinka. Naopak nejstarší populaci má Janov na Bruntálsku, průměrný věk tam čítá 51,8 roku. Následuje Malá Morávka a Bílčice.
Podle tamních starostů hraje roli odlehlost a špatná dostupnost oblasti i málo pracovních příležitostí, kvůli čemuž odcházejí mladí.
Stáří populace zároveň zvyšují chalupáři, kteří se na stáří usazují v Jeseníkách natrvalo. „Tento trend je všude tady v okolí. Je tu krásně, vůbec se jim nedivím,“ poznamenal starosta Janova Jan Borovec.
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Moravskoslezský kraj rychle stárne. Víc než pětinu populace už tvoří senioři
Stárnutí populace je velkým tématem napříč krajem. Například nejlidnatější ostravský obvod Jih na něj myslí i v novém strategickém plánu rozvoje.
„Plán počítá s výstavbou nového centra sociálních služeb, rozvojem odlehčovacích služeb a podporou kvalitního života seniorů. Nové kapacity mají reagovat na demografický vývoj,“ uvedla mluvčí obvodu Ilona Honusová.