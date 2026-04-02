Demolice opavské Slezanky skončila, firma už jen uklízí a odváží trosky

Demolice zchátralého obchodního centra Slezanka v Opavě skončila. Firma, která měla bourání na starost, už jen uklízí a odváží trosky. Vše by mělo být dokončeno ještě v dubnu. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.
Demolice byla komplikovaná, až po jejím zahájení experti zjistili, že budova je nestabilní a hrozí její zřícení. Testy ukázaly, že stavba je ve výrazně horším technickém stavu, než se předpokládalo. Podle odborníků nebyly při stavbě pravděpodobně dodrženy technologické postupy a kvalita materiálů, zejména u betonových monolitických konstrukcí, což prokázala namátková zkouška odebraného vzorku.
Firma proto na několik dnů demolici zastavila a hledala šetrnější a bezpečnější postup. "To se podařilo a přímé demoliční práce tak v těchto dnech skončily. Firma nyní na místě uklízí a odváží vzniklou stavební suť. Termín pro dokončení všech prací je do konce dubna," vysvětlil Konečný.
První fáze demolice se zaměřila na nadzemní části objektu od průchodu u konkatedrály po vstup do budovy. O části vlevo od průchodu na Horním náměstí k budově Tempa se vede soudní spor.
Panelová budova vznikla na místě právovárečných domů ze 17. století. Blok, který měl sídlištní podobu, navazoval na historickou zástavbu centra a sousedil s gotickým chrámem. Budova byla pro magistrát dlouhodobě problémová. Město většinový podíl odkoupilo v roce 2008 za 270 milionů korun. Od té doby řešilo možné využití objektu. V roce 2021 zastupitelé schválili demolici vykoupené části.
Po odstranění nadzemních částí budovy bude následovat archeologický průzkum v těsném okolí Slezanky, kterou má nahradit multifunkční kulturní sál s kapacitou přibližně 800 až 1000 lidí určený pro plesy, taneční, koncerty, kongresy i další společenské akce. V centru města dlouhodobě chybí reprezentativní prostor tohoto typu. Projekt počítá i s podzemním parkovištěm s kapacitou přibližně 250 míst. V místě by mohl být hotel i bytové domy. Kromě sálu a podzemního parkoviště by domy měli stavět soukromí investoři.