Demolice opavské Slezanky zase pokračuje, firma zvolila šetrnější postup

Demolice části chátrajícího Obchodního centra Slezanka v centru Opavy už zase pokračuje. Stavební firma zvolila s ohledem na riziko pádu betonových konstrukcí šetrnější postup. Bourací práce by mohly být hotové ještě tento týden, pak bude na řadě vyčištění místa. ČTK to dnes řekl Martin Kůs z tiskového odboru opavského magistrátu.
"Firma vybudovala v rohu, který sousedí s historickou budovou divadla a sousední konkatedrálou speciální ochranný plot," uvedl Kůs. Konstrukce má ochránit historické fasády před poškozením. Navíc společnost podle Kůse změnila technologii demolice. "Velký stavební stroj, který po velkých kusech odstříhával zdi budovy, nahradil menší bagr, který je šetrnější," uvedl.
Práce firma minulý týden zcela zastavila. Důvodem byly výsledky testů a laboratorních analýz. Ukázaly, že stavba je ve výrazně horším technickém stavu, než se původně předpokládalo. Podle odborníků pravděpodobně při stavbě nebyly dodrženy tehdejší technologické postupy a kvalita materiálů, zejména u betonových monolitických konstrukcí, což prokázala namátková zkouška odebraného vzorku. Betonové pilíře jsou nestabilní a jejich struktura je výrazně narušená, což má zásadní vliv na tuhost celé konstrukce.
Kvůli bezpečnosti pracovníků i okolí stavební firma po dohodě se statikem revidovala technologický postup bouracích prací. Součástí změn byla také úprava ochranných opatření v bezprostředním okolí. Například ochranné oplocení bylo posunuto do vzdálenosti minimálně šest metrů od budovy. Z těchto důvodů radnice musela dočasně uzavřít chodník a zpevněnou plochu ze žulových kostek kolem divadla.
První fáze demolice se zaměřila na nadzemní části objektu od průchodu u konkatedrály po současný vstup do budovy. Opava vlastní objekty určené k odstranění, o části vlevo od průchodu na Horním náměstí k budově Tempa se vede soudní spor.
Panelová budova vznikla na místě někdejších právovárečných domů ze 17. století. Blok, který má sídlištní podobu, navazuje na historickou zástavbu centra a sousedí s gotickým chrámem. Budova je pro magistrát dlouhodobě problémová. Město většinový podíl odkoupilo v roce 2008 za 270 milionů korun. Od té doby řešilo možné využití objektu. V roce 2021 zastupitelé schválili demolici vykoupené části.
Po odstranění nadzemních částí budovy bude následovat archeologický průzkum v těsném okolí Slezanky, kterou má nahradit multifunkční kulturní sál s kapacitou přibližně 800 až 1000 lidí určený pro plesy, taneční, koncerty, kongresy i další společenské akce. V centru města dlouhodobě chybí reprezentativní prostor tohoto typu. Projekt počítá i s podzemním parkovištěm s kapacitou přibližně 250 míst. V místě by mohl být hotel i bytové domy. Kromě sálu a podzemního parkoviště by domy měli stavět soukromí investoři.