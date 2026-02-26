Demolice Slezanky v Opavě. Architekti kritizují nepřipravenost, město výtky odmítá

Otevřený dopis podepsalo 163 architektů, akademiků a dalších odborníků na architekturu a příbuzné obory napříč republikou. Zareagovali tak na demolici první části panelového obchodního centra Slezanka, která odstartovala před více než dvěma týdny. Nelíbí se jim, jak představitelé Opavy při přeměně klíčové části města postupují. Primátorovi Tomáši Navrátilovi i všem opavským zastupitelům dopis odeslali ve středu.
Opava začíná bourat Slezanku. Podívejte se dovnitř naposledy před demolicí
„Celý proces práce se Slezankou je nekontinuální a na několik let tam vznikne provizorium. Chybí jasné regulativy a jednoznačná pravidla pro tuto oblast. Informovanost laické i odborné veřejnosti je špatná, informace kusé, mnohdy na soukromých účtech sociálních sítí,“ nastínil opavský architekt Tomáš Bindr, který společně s kolegyní Alžbětou Varyš Majnušovou otevřený dopis inicioval.
Primátor Opavy Tomáš Navrátil v reakci na dopis uvedl, že Opava dlouhodobě pokračuje ve vizi, jejíž základy položila architektonická soutěž z roku 2017, v níž zvítězilo studio Re:Architekti. „Ti navrhli urbanistické prvky, se kterými jsme pořád ve shodě. Vize byla několikrát prezentována, záměry jsme prezentovali i na jednání zastupitelů v roce 2021, kdy byla demolice Slezanky schválena,“ uvedl.
Primátor: Postup komplikují okolnosti
Dodal, že do vývoje vstoupila řada okolností, jako jsou dlouhodobě řešené majetkové vztahy jednotlivých částí Slezanky, ale také prohlášení sousední budovy tzv. divadelního klubu, do kterého měla nová zástavba zasahovat, kulturní památkou.
Informoval zároveň, že město připravuje architektonicko-urbanistickou soutěž, která by měla ukázat, jak bude nová zástavba vypadat. „Bude definovat přesné objemy zástavby a celkové napojení této lokality. Právě diskutujeme její zadání,“ dodal Navrátil s tím, že vyhlášení soutěže odhaduje na přelom května a června letošního roku.
Architekti v dopise formulovali tři body, které považují za závažné. Proti proměně podoby centrálního náměstí nestojí. „Samotnou demolici nevnímáme apriori negativně. Naopak ji považujeme za mimořádnou příležitost k transformaci jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostorů města,“ stojí v otevřeném dopise.
Problematické je podle nich to, co má následovat.
„Z veřejně dostupných informací vyplývá, že projekt kulturního sálu a podzemních garáží se nachází pouze ve fázi architektonické studie. U plánovaných bytových domů není známo, že by byla zahájena jakákoli fáze projektové přípravy,“ upozorňuje dopis s tím, že vznik projektové dokumentace a povolovací proces staveb je otázkou let.
Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud
„Demolice má být dokončena letos v dubnu. Bez dostatečně připravených projektů tak hrozí vznik dlouhodobé, 65 metrů dlouhé proluky,“ varují architekti.
Vyjádřili se i k vizualizaci zástavby, která má Slezanku nahradit. Domy mají mít historizující vzhled, který bude připomínat podobu jižní fronty domů na Horním náměstí před rokem 1945. „Takto významné místo si zaslouží architektonické řešení vysoké kvality, odpovídající současné době. Architektura je vždy odrazem kulturní a hospodářské úrovně společnosti v daném čase a místě,“ namítají signatáři.
Chystané regulativy určí pravidla pro zástavbu
Rovněž žádají otevřený dialog s odbornou veřejností i občany a průběžné informování o vývoji všech projektů. Je podle nich zároveň důležité, aby investoři, kteří se mají na nové výstavbě podílet, znali pravidla, podle kterých postupovat, a občané věděli, co konkrétně na místě vznikne, a pro celý blok domů by tak měl existovat regulační plán.
Podle hlavního architekta Opavy Petra Stanjury se regulativy právě připravují. „Jde zejména o prostorovou regulaci, kde budou dány jednotlivé parcely, ale bude daná i funkční regulace – městský parter, který bude komunikovat s veřejným prostorem, bytové funkce, nevylučujeme hotelovou funkci navázanou na funkci multifunkčního sálu,“ uvedl s tím, že podrobnosti jsou předmětem diskuse.
Primátor Tomáš Navrátil odmítl špatnou informovanost a dodal, že veškerý postup město komunikuje s veřejností a bude v tom pokračovat. „Po finálním zpracování zadání architektonické soutěže bychom informovali odbornou i laickou veřejnost.“
Dětský koutek, přístupná střecha i bourání. Opava řeší, co se Slezankou
Autor otevřeného dopisu Tomáš Bindr zdůraznil, že cílem dopisu bylo profesně ukázat, že centrum bývalého knížecího města je složitý prostor a je potřeba mu věnovat potřebnou pozornost. Proto jej signovali jen lidé, kteří se v architektuře a urbanismu aktivně pohybují.
Právě vyhlášení architektonické soutěže je krokem, který signatáři žádali. „V dopise vyzýváme k tomu, aby soutěž proběhla. To, že se chystá, je nová informace, která nikde nezazněla. Jsem přesvědčený o tom, že přípravy vyvolal náš otevřený dopis a sbírání podpisů,“ sdělil Bindr.