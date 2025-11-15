Nechceme Turka a Macinku. Přes sto lidí v Ostravě protestovalo proti Motoristům

Josef Gabzdyl, ČTK
  17:42
Přes sto lidí v sobotu odpoledne v Ostravě demonstrovalo proti tomu, aby se Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě) stali ministry zahraničních věcí a životního prostředí. Vadí jim jejich údajná nekompetentnost, prohřešky proti slušnému chování a spojení s oligarchy.

Současně na Masarykově náměstí dávali najevo nesouhlas s bouráním v ostravské kolonii Bedřiška. Demonstraci pořádala skupina Bludičky pro přírodu.

„Prvním z našich témat je navržení Petra Macinky do čela ministerstva životního prostředí. S tímto rozhodnutím absolutně nesouhlasíme. Ministrem tohoto resortu má být někdo, kdo se v této oblasti vyzná, má potřebné kvalifikace a vzdělání, nepopírá vědecky prokázaná fakta, jako je klimatická změna, a na přírodě mu skutečně záleží,“ řekla na demonstraci za Bludičky Ema Chramostová.

Bludičky žádají, aby vládní koalice na post vybrala někoho, kdo uvedené podmínky splňuje.

„Nejde zde jen o politiku, jde hlavně o naši planetu a o to, jak dlouho nám ještě vydrží. Pan Macinka je známý svými antiekologickými názory, kterými jde přímo proti tomu, čemu by ministerstvo mělo sloužit. Současné klimatické problémy nejen ignoruje, ale staví se přímo proti nim,“ řekla Chramostová.

Mluvčí Bludiček Klára Švihálková řekla, že chtěli, aby Ostrava nezaostala za Prahou a za Brnem, kde se konaly demonstrace proti Macinkovi už dříve, a k situaci se také vyjádřila. S nominováním Macinky a Turka do vlády podle ní nesouhlasí většina mladých.

„U Petra Macinky nám nepřijde, že by byl na pozici kvalifikovaný. Hodně i z jeho názorů jde poznat, že úplně mu na ekologii nezáleží. Zároveň má vztahy na Pavla Tykače, na uhlobarona, což se bojíme, že by upřednostnil jeho požadavky před požadavky přírody a krajiny,“ řekla Švihálková.

U Turka Bludičkám vadí jeho údajné výroky, které zveřejnil Deník N. „Dokud nebude řádně prokázáno, že nejsou jeho, tak si nemyslíme, že by měl ve vládě co dělat, protože nám nepřijde jako někdo, kdo by měl reprezentovat Českou republiku,“ řekla Švihálková.

Demonstranti zmiňovali i Bedřišku

Demonstranti měli řadu transparentů jako „Příroda není na prodej“, „Auta do CHKO nepatří“, „Turek do hrnku, ne do politiky“ nebo „Chceme politiku bez nácků“.

Někteří účastníci připomněli také aktuální situaci v ostravské kolonii Bedřiška, kde tento týden začala likvidace prázdných finských domků, proti čemuž podporovatelé Bedřišky protestují.

Řadu hesel účastníci demonstrace vypsali i na plochu náměstí. Po proslovech se pak vydali na pochod Ostravou, přičemž skandovali například: „Přírody se nevzdáme, MŽP vám nedáme.“

