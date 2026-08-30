Den architektury v Ostravě ukáže proměny bydlení od středověku po současnost

Festival Den architektury se letos v Moravskoslezském kraji uskuteční v Ostravě, Opavě, Krnově, Bruntálu, Havířově, Holasovicích a Kopřivnici. Šestnáctý ročník přehlídky od 1. do 7. října nabídne komentované prohlídky, přednášky, diskuse, workshopy, výstavy i filmové projekce. Letošní ročník s mottem Bydlím, tedy jsem se zaměří na bydlení a jeho proměny od středověku po současnost. ČTK to za pořadatele řekla Silvie Marková.
V Ostravě program nabídne pohled na různé podoby bydlení a vývoj města. Komentovaná prohlídka fotoarchivu Ostravského muzea připomene proměny města a jeho obytné zástavby, komunitní centrum Liščina otevře téma komunitního bydlení a veřejného prostoru. Další akce zavede návštěvníky k novým bytovým projektům v centru. Program se bude věnovat také proměně Dolní oblasti Vítkovice a vývoji bydlení ve Vítkovicích. Doplní jej přednáška o středověké Ostravě či výstava předmětů československých domácností druhé poloviny 20. století.
V Opavě se komentované prohlídky zaměří na nájemní, vilové a panelové bydlení, historické Kateřinky či secesní architekturu. Součástí programu bude cyklovyjížďka po panelových domech, přednášky o komunitním bydlení a dělnických koloniích nebo workshopy a výstavy.
V Krnově návštěvníci zavítají do Chlupačkovy vily a vily Rudolfa Larische. Diskuse se zaměří na budoucnost bydlení v centrech měst. Bruntál připomene vznik nových obytných čtvrtí po zániku městských hradeb, Havířov nabídne pohled na architekturu 90. let a Kopřivnice představí proměnu bývalé základní školy v bytový dům s městskou knihovnou. Program nabídnou také Holasovice.
"Vybrané příklady bytových domů, dělnických kolonií, sídlišť, vil i nových obytných čtvrtí ukazují, jak se proměňovaly představy o domově a jaké výzvy s bydlením řešíme dnes," uvedla ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.