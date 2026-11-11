Pietní setkání se uskutečnilo u Památníku válečných veteránů v Parku československých letců v centru města. Připomnělo nejen vojáky, kteří bojovali za druhé světové války, ale také ty, kteří se v uplynulých desetiletích účastnili zahraničních vojenských misí.
„V Moravskoslezském kraji v současnosti evidujeme zhruba třináct set válečných veteránů, z toho pět je druhoválečných,“ upřesnil Ondřej Lukáš z Agentury pro podporu válečných veteránů ministerstva obrany.
Mezi posledními pěti je také nejstarší žijící druhoválečný veterán v České republice, stočtyřletý plukovník Jan Ihnatík.
Jako dělostřelec se zúčastnil bojů o Kyjev, Bílou Cerkev, u Dukelského průsmyku, Jasla či Liptovského Mikuláše. Během bojů byl třikrát zraněn. Podle Ondřeje Lukáše je jediným z této pětice, který sloužil v pravidelné armádě. Zbývající čtyři působili jako partyzánské spojky. Ještě před rokem vylo v kraji sedm pamětníků.
Úbytek veteránů druhé světové války je patrný také v celostátním měřítku.
„V celé České republice je 35 druhoválečných a sedmnáct tisíc novodobých veteránů,“ sdělil kapitán Oldřich Novák z Agentury pro podporu válečných veteránů působící i v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Sloužili na Balkáně, v Afghánistánu i v Mali
V samotném Moravskoslezském kraji ministerstvo podle aktuálních údajů eviduje 1 300 novodobých veteránů.
„Vesměs to jsou bývalí vojáci, kteří sloužili na Balkáně nebo v Afghánistánu, v Mali a dalších zahraničních operacích, kam byli vysláni z útvarů České republiky nebo Československa,“ popsal mise, kde novodobí váleční veteráni nejčastěji působili Lukáš.
Zatímco druhoválečných veteránů neustále ubývá, novodobí veteráni představují početnou skupinu lidí různého věku. Někteří z nich se po návratu ze zahraničních operací potýkají se zdravotními nebo sociálními problémy a potřebují podporu.
Tu jim poskytuje ministerstvo obrany prostřednictvím specializované agentury. Pomoc zahrnuje různé služby i finanční příspěvky a její rozsah závisí na konkrétní situaci jednotlivých veteránů.
„Čím je válečný veterán potřebnější, tím má větší přístup k benefitům. Jsou to různé služby nebo finanční příspěvky,“ vysvětlil Lukáš.
Veteráni v kraji mohou využívat například bezplatnou přepravu v integrovaném dopravním systému ODIS, včetně městské hromadné dopravy.
Den válečných veteránů připadá každoročně na 11. listopad, kdy v roce 1918, v 11 hodin a 11 minut, vstoupilo v platnost příměří ukončující boje první světové války. Jeho symbolem se stal červený vlčí mák, připomínající padlé vojáky i ty, kteří válečnými konflikty prošli.