Děti, přijďte se do Faunaparku podívat, jak funguje příroda a oslavit Den Země

Již mnoho let se 22. dubna na celém světě slaví Den Země zaměřený na podporu ochrany přírody a životního prostředí. I ve Faunaparku, kde místní dobrovolníky péče o planetu baví, tento den rádi slavíme. Je to svátek, kdy si připomínáme, proč je důležité chránit vše živé.

Hlavní součástí oslav tady bude stezka s úkoly, kde se děti podívají, jak funguje příroda, jak bychom se k ní měli správně chovat a co všechno můžeme udělat sami pro sebe a další generace.

Stezku tvoří spoustu zábavných úkolů a her. Děti, které ji zvládnou, čeká na konci odměna. Součástí programu bude i malá výtvarná dílnička pro děti, které rády tvoří.

Dnes slaví Den Země více než miliarda lidí ve více než 193 státech světa a stal se tak největším nenáboženským svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

Také se na vás moc těší zdejší zvířátka. Nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek. Budete je moci nakrmit. Že nevíte, kdo je kdo? To nevadí. Přijďte a ve Faunaparku vám zvířátka rádi představí. Milují ledový salát, čínské zelí, listy z kedlubny. Celá kočičí mafie pak ocení vaše kočičí kapsičky a konzervy.

Bistro nabídne teplé nápoje, kávu, čaj, alko a nealko.

Vstupné je 100 Kč za osobu, rodinné (2 dospělí + 3 děti) 300 Kč. Děti do 3 let zdarma. Vstup je průběžný od 15.00 do 16.00. Park otevírá v 15.00.