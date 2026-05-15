Případy drsné šikany školaček policie odložila, o trestech rozhodoval soud

Zhruba před rokem regionem otřásly dva případy šikany - bití a ponižování dívky v Kobeřicích a fackování školačky v Krnově.
Oba prověřovala policie pro podezření z výtržnictví, kobeřický případ i z vydírání. Pro nízký věk podezřelých je kriminalisté odložili.
„Všem bylo méně než patnáct let, tedy nejsou trestně odpovědní a věci jsou odložené,“ uvedl k událostem v Krnově i na Opavsku policejní mluvčí Jan Segsulka.
Případy policisté uzavřeli už loni, soud pak ještě rozhodoval o případných výchovných opatřeních.
Obě události vyšly najevo díky videím, které si školáci při ponižování dívek pořizovali. Záběry ukázaly strkání, pohlavkování, fackování i slovní útoky na napadené školačky, které sledovala spousta dalších dětí. Přihlížející nezasáhli, naopak někteří agresory povzbuzovali a vše si natáčeli na mobil.
Policie obě události začala řešit jako výtržnictví. V Krnově se policisté zaměřili na trojici školaček.
„U dvou podezřelých osob ze tří došlo vzhledem k jejich nízkému věku k odložení věci s následným podáním návrhu státního zastupitelství k soudu na uložení opatření. U třetí mladistvé osoby došlo k odevzdání jejího protiprávního jednání ve formě přestupku k příslušnému správnímu orgánu,“ informoval mluvčí Segsulka.
V Kobeřicích bylo podezřelých pět a případ se později na základě videonahrávky dalšího incidentu rozrostl i o podezření z vydírání.
„Zde v obou událostech výtržnictví a vydírání došlo u pěti podezřelých nezletilých vzhledem k jejich nízkému věku k odložení věci. I v tomto případě státní zastupitelství podalo návrh na uložení opatření k soudu, a to ve čtyřech případech,“ doplnil mluvčí.
Zda soud uložil výchovné opatření a jaké, nelze zveřejnit. „Jde o nezletilé, nelze tedy podávat žádné informace,“ vysvětlila státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Bruntále Zuzana Ševčíková.
Totéž potvrdil její kolega Michal Koflák z Okresního státního zastupitelství v Opavě. „Ve všech případech již bylo rozhodnuto a je pravomocně skončeno,“ doplnil.
Obecně soud podle závažnosti jednání nezletilého může uložit napomenutí nebo například dohled nad jeho výchovou. Soudní jednání se uskuteční vždy, když to státní zástupce navrhne - za přítomnosti dětí, rodičů, opatrovníků a dalších.