Iniciátorem interaktivního Katalogu škol a autorem zpracování prezentovaných údajů je badatel Jan Polakovič.
Katalog přináší stovky školních archiválií. „Naleznete v něm detailní informace o tom, kdo a kdy na dané škole vyučoval, jak se v průběhu let vyvíjel počet žáků, jaký byl osud jednotlivých školních budov, prolistujete si digitalizované školní kroniky nebo třídní výkazy,“ říká Marek Trojak z karvinského archivu. „Můžete si však prohlédnout i unikátní fotografie ze školního života, včetně fotografií učitelských sborů, školních akcí nebo dobových třídních fotografií.“
Ve staré Karviné byly čtyři desítky škol. Jan Polakovič jich má zpracovaných zatím třináct. „Karviná byla dvacetitisícové město, kde byly školy i školky české, polské a německé. První písemná zmínka o karvinské škole pochází z roku 1679. Ale až v roce 1852 byla postavena první zděná budova, a to ‚Bílá škola‘ naproti kostela sv. Petra z Alkantary,“ vysvětluje badatel.
„Co se pak týče zániku škol, tak ten souvisel s vylidňováním staré Karviné, a to především mladých rodin s dětmi. V roce 1975 ukončila provoz polská škola a poslední česká, tehdy už malotřídka u dolu Barbora, skončila v červnu roku 2005.“
Informace a podklady ke školám čerpal Jan Polakovič ze školních kronik, třídních výkazů, vzpomínek pamětníků a archivních dokumentů. „U polských škol a školek je výhodou, že jejich historii na celém Těšínsku v 90. letech zpracoval dr. Józef Macura, i když i zde jsem našel některé nepřesnosti,“ říká Polakovič. „U českých nebo německých škol je to horší, jelikož jejich historii nikdo nikdy nezpracoval. Nejlepším zdrojem informací jsou každopádně kroniky, ale například ze sedmnácti mateřských škol se zachovaly kroniky pouhých tří z nich.“
Zápisy kronikáře i rarity
Například kronika České obecné školy u Jindřichovy jámy má k prosinci 1937 tento zápis:
„Dne 19. prosince 1937 konána byla schůze rodičů. Učitel František Dvořák přednášel o češství na Těšínsku. Řídící učitel Jan Pečinka podal přehled o vývoji českého školství v Karvinné a při této příležitosti upozornil na 30leté jubileum obnovené české školy v Karvinné v roce 1908. Odpověděl na různé dotazy rodičů a zároveň vysvětlil i zmatek povstalý podivným zásahem do vydávání poukázek na vánoční nadílku,“ zapsal kronikář. „V dalším jednání se usnesli rodiče na podání žádosti odboru Matice o zakoupení přezůvek všem žákům. Přezůvky by zůstaly majetkem školy. Správce školy žádost vyhotovil a dal podepsati rodičům.“
Karvinsko ve stopách času: Katalog škol
Při shánění materiálů našel Jan Polakovič i různé rarity. „Narazil jsem v karvinském archivu na seznam učitelek z počátku 50. let ze všech škol z Karviné, kde bylo napsáno, na které instituci vyučovaly. Z badatelského hlediska úplně ideální. A víte, co to bylo? Seznam učitelek, které se mají dostavit ke gynekologické prohlídce!“ vypráví Polakovič.
Památek na školní budovy jako takové už naopak příliš neexistuje. „Zachovalo se třeba schodiště do školní zahrady u české školy na Jindřichu nebo zahrada mateřské školy u Gabriely, kde je stále ohraničení pískoviště. Inventář z mnoha škol se po jejich zrušení ‚ztratil‘ nebo byl ponechán napospas,“ uvádí badatel.
„Co vím z vyprávění jednoho pamětníka, který před demolicí procházel jednu ze škol naproti šikmého kostela, nacházela se tam tehdy spousta věcí, zeměpisné mapy nebo staré učebnice ještě z časů Rakouska-Uherska. Vše tam zůstalo a bylo zničeno při demolici, tehdy myslím ani nikdo neuvažoval nad tím, že by to mohlo v budoucnu někoho zajímat.“
Jedna památka však dohledatelná je. „Zachovala se například pamětní deska z průčelí bílé školy naproti kostela z roku 1852. Dnes se nachází v depozitáři Muzea Těšínska,“ říká Polakovič.
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Svatba, domy, lidé i příběhy. Unikátní mapový portál „oživuje“ zmizelou Karvinou
Historik i karvinský archiv vyzývají lidi, aby se jim v případě, že mají své školní vzpomínky nebo materiály, ozvali.
„Málo archiválií je třeba z českých škol na Sovinci nebo Pohraniční kolonie. Po roce 1945 mám z obou jedinou třídní fotografii,“ doplňuje Polakovič. „Já když hovořím s pamětníky, vždy se jich ptám, zda nemají třídní fotky. Pokud máte fotografie, podělte se.“
„Málo archiválií je třeba z českých škol na Sovinci nebo Pohraniční kolonie.“
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14. dubna 2024