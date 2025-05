Mluvčí soudu Igor Krajdl uvedl, že soud bude rozhodnutí blíže komentovat až po tom, co ho doručí oběma stranám. „Do té doby se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ řekl. Uvedl pouze, že proti rozsudku lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Soudce rozhodoval v neveřejném jednání a bez účasti obou zainteresovaných stran. „Správní soudnictví takový postup umožňuje, pokud obě strany souhlasí. Je postaveno na písemné formě. Jde vlastně o přezkum už dříve vydaných správních rozhodnutí,“ řekl ČTK mluvčí soudu Igor Krajdl. Dodal, že soud pak ani nemusí rozhodnutí vyhlašovat. „Vyhlásí se tím, že se zveřejní na úřední desce soudu,“ uvedl.

Děti Země žalobu proti územnímu rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj podaly koncem ledna. Na rozhodnutí měl krajský soud 90 dnů. Předseda hnutí Miroslav Patrik už dříve pro ČTK uvedl, že se ministerstvo při vydání územního rozhodnutí nevypořádalo s jeho připomínkami.

Organizace Děti Země podala šestatřicet připomínek, do územního rozhodnutí byly zahrnuty tři. Navíc ministerstvo podle Patrika řádně nevypořádalo jejich připomínky k pěti závazným stanoviskům.

„Snažíme se chránit životní prostředí. Podstatné je to, zda bylo rozhodnutí státu v souladu se zákonem. A od toho je soud, aby řekl, zda ano, či ne,“ doplnil Patrik.

Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě Povodí Odry vítá s úlevou. „Státní podnik Povodí Odry může nadále pokračovat v realizaci všech částí komplexu protipovodňových opatření na horní Opavě, včetně vodního díla Nové Heřminovy,“ řekl generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen.

Doplnil, že v současnosti podnik intenzivně pracuje na dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení vodního díla Nové Heřminovy s předpokladem podání žádosti o vydání stavebního povolení v září roku 2025 a vydáním stavebního povolení v průběhu roku 2026. „Zároveň se připravuje dokumentace pro provádění stavby,“ sdělil Birklen.

Dobrá zpráva pro místní

„Pro víc jak 15 tisíc obyvatel povodí Opavy je to výborná zpráva. Na základě rozhodnutí soudu už nic nebrání tomu, abychom zahájili proces žádosti o stavební povolení a aby běželo stavební řízení. V tuto chvíli můžeme dokončit podkladové materiály a nejpozději na začátku září požádat o stavební povolení a pokračovat v procesu podle harmonogramu zveřejněného na začátku letošního roku. Byla to poslední věc, která v zásadě bránila tomu, abychom v tom procesu mohli pokračovat,“ uvedl také ministr zemědělství Marek Výborný.

Verdikt komentoval i Petr Waleczko, ředitel odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj. Právě proti tomuto resortu žaloba mířila. „Zamítavý rozsudek Krajského soudu v Ostravě vítáme. I když zatím neznáme jeho odůvodnění, z výroku soudu je patrné, že jsme v rámci odvolacího řízení postupovali správně a řádně se vypořádali s námitkami spolku Děti země. Projekt přehrady se tímto posouvá dál směrem k realizaci,“ uvedl Waleczko.

Zamítavý rozsudek vítají i zástupci radnic v Krnově a Opavě. „Stavbě tak snad už nic nehrozí. Mám z toho obrovskou radost,“ doplnil primátor Opavy Tomáš Navrátil. Starosta Krnova Tomáš Hradil uvedl, že jde o významný milník v protipovodňové ochraně Krnova, nikoliv konec cesty. „K plnohodnotné ochraně zbývá ještě mnoho dalších kroků a také se nelze spoléhat jen na samotnou přehradu,“ řekl.

Lidé z obce dali souhlas v referendu

Na konci dubna navíc obyvatelé obce Nové Heřminovy po sedmnácti letech v referendu rozhodli, že s plánovanou přehradou souhlasí. Je to opačný verdikt než v roce 2008, kdy občané naopak odhlasovali, že budou proti vodnímu dílu na svém katastru bojovat.

I když první projekty jsou staré více než 100 let, intenzivně se o přehradě hovoří od ničivých povodní v roce 1997. O stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Podle posledních odhadů by se mělo začít stavět v roce 2027. Stavební práce by měly trvat pět let a stát asi devět miliard korun.

Ministr Výborný už dřív odklady označil za chybu státu. Řekl, že úřady mohly rychleji rozhodovat. Stát podle něj selhal i v tom, že vytvořil prostředí, ve kterém se aktivisté a případně i předchozí představitelé obce Nové Heřminovy mohli odvolávat a stavbu oddalovat. Přehrada má před povodněmi výrazně ochránit Krnov, Opavu a další obce na řece Opavě, které postihly záplavy naposledy loni v září.