Diskusní fórum na festivalu Colours of Ostrava nabídne přes 150 řečníků

Letošní diskusní fórum Meltingpot, které je součástí festivalu Colours of Ostrava, nabídne více než 150 řečníků. Budou debatovat o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě či medicíně. Program na sedmi scénách nabídne podle pořadatelů každý den přes 40 hodin debat, rozhovorů, workshopů a filmových projekcí. ČTK to dnes řekl mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
Mezi hlavními hosty fóra budou chirurg Pavel Pafko, expert na inovace a bývalý Chief Innovation Evangelist společnosti Google Frederik G. Pferdt, psychiatr a ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček, egyptolog Miroslav Bárta, fyzioterapeut Pavel Kolář nebo psychoterapeut Honza Vojtko. Na programu jsou debaty věnované vztahům, bydlení, budoucnosti placení, průmyslu či inovacím.
"Novinkou letošního ročníku bude Curiosity Stage by Akademie věd ČR, která nabídne setkání s českými vědci i zahraničními hosty. Programem budou provázet například Linda Bartošová, Michael Rozsypal, Martin Myšička nebo Sara Polak," vyjmenoval Bambas. Dodal, že součástí programu zůstávají scény zaštítěné Ostravskou univerzitou a Slezskou univerzitou v Opavě. "Meltingpot Cinema uvede mimo jiné tři premiéry z letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jde o filmy Bojovník, Město otců a Mistryně," dodal.
Umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek dodal, že Meltingpot je místem, kde se potkávají lidé s různými zkušenostmi i pohledy na svět. "I letos program reaguje na témata, která právě rezonují společností. Od umělé inteligence až po partnerské vztahy," uvedl Košťálek.
Program Meltingpotu je přístupný s běžnou vstupenkou na festival Colours of Ostrava. Obě akce budou od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích. Pořadatelé upozorňují, že diskusní scény mají omezenou kapacitu. Zájemci si mohou koupit také Meltingpot Priority Pass, který zajišťuje přednostní vstup na diskusní program a přístup do festivalového zázemí s řečníky. Letošní ročník festivalu nabídne kromě diskusního fóra také koncerty více než 110 interpretů. Mezi hlavní hvězdy patří kapela Twenty One Pilots či zpěvák Teddy Swims.