Chlapci, kterého zranila vybuchlá petarda, poskytli záchranáři přednemocniční neodkladnou péči a následně ho transportovali do Fakultní nemocnice v Ostravě. Tam poraněného převzal do péče tým urgentního příjmu. V tu dobu byl již chlapec ve stabilizovaném stavu.
Záchranná služba Moravskoslezského kraje po několika výjezdech před vypuknutím oslav apeluje na veřejnost, aby při manipulaci se zábavní pyrotechnikou dodržovala nejen zásady bezpečnosti, ale také doporučení a instrukce výrobce.
„Jejich ignorování zvyšuje riziko úrazů, které jsou mnohdy závažné, nebo i s trvalými následky,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Hampl. Dodal, že jejich složky každoročně na území Moravskoslezského kraje ošetřují řadu lidí se souvisejícími zraněními.
V loňském roce zasahovali hasiči na území celé republiky jen 31. prosince u 485 událostí, z nich bylo 165 požárů.