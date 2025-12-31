Sedmiletého chlapce v Ostravě zranila odpálená petarda, skončil v nemocnici

Autor: sku
  10:42aktualizováno  10:42
Moravskoslezští záchranáři mají za sebou první výjezdy k úrazům, které v rámci oslav Nového roku způsobuje neodborná manipulace s pyrotechnikou. V Ostravě zasahovali u teprve sedmiletého chlapce, kterého výbušnina poranila a ožehla v obličeji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS MSK

Chlapci, kterého zranila vybuchlá petarda, poskytli záchranáři přednemocniční neodkladnou péči a následně ho transportovali do Fakultní nemocnice v Ostravě. Tam poraněného převzal do péče tým urgentního příjmu. V tu dobu byl již chlapec ve stabilizovaném stavu.

Petarda koupená v Česku explodovala dřív. Chlapci ze Saska roztrhla ruku

Záchranná služba Moravskoslezského kraje po několika výjezdech před vypuknutím oslav apeluje na veřejnost, aby při manipulaci se zábavní pyrotechnikou dodržovala nejen zásady bezpečnosti, ale také doporučení a instrukce výrobce.

„Jejich ignorování zvyšuje riziko úrazů, které jsou mnohdy závažné, nebo i s trvalými následky,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Hampl. Dodal, že jejich složky každoročně na území Moravskoslezského kraje ošetřují řadu lidí se souvisejícími zraněními.

Utržené prsty, přejídání i „hořící“ věnec. Co řeší zdravotníci o Vánocích a na silvestra

V loňském roce zasahovali hasiči na území celé republiky jen 31. prosince u 485 událostí, z nich bylo 165 požárů.

31. prosince 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

