Divadlo loutek Ostrava uvede inscenaci Jonáááš na scéně z cyklosoučástek

Divadlo loutek Ostrava připravuje inscenaci Jonáááš. Poslední premiéra této sezony vzniká na Alternativní scéně divadla pod vedením slovenského divadelního uskupení ODIVO. Velkou část scény tvůrci postavili z cyklistických součástek. Příběh pro děti od čtyř let bude mít premiéru 22. května, řekla dnes ČTK mluvčí divadla Lucie Blažek Mičková.
Hlavním hrdinou inscenace je obyčejný chlapec s neobyčejnou fantazií. "Jeho cestu provází zvědavost, odvaha i touha po nespoutanosti. Inscenace otevírá témata zvládání emocí, především hněvu a frustrace, ale také potřebu bezpečného prostoru, kde lze tyto emoce prožít a pochopit," uvedla Mičková.
Mária Danadová z divadelního uskupení ODIVO dodala, že Jonáááš je inscenace o tom, že emoce nejsou něco špatného, čeho bychom se měli zbavit. "Naopak jsou důležitou součástí našeho vnitřního světa. Děti i dospělí se v představení mohou setkat s tím, jak hledat rovnováhu mezi svobodou, vztekem, hravostí i bezpečím," dodala režisérka a zároveň autorka scénáře.
Scénografie Ivany Mackové vyniká originální poetikou, důrazem na vizuální imaginaci a environmentální přístup k tvorbě. Loutky i většina prvků na scéně jsou vytvořeny z cyklistických součástek a přírodních materiálů. Jejich kombinací vznikají v Jonášově světě nejrůznější tajuplná stvoření a originální fantazijní krajiny. Pod hudební stránkou je podepsán Daniel Špiner. Na scéně se představí Karel Růžička, Jakub Georgiev, Ondřej Vyhlídal a Michaela Cingelová.
"Za inscenací stojí slovenské nezávislé divadelní uskupení ODIVO, které od svého vzniku v roce 2014 účinkovalo na více než stovce domácích i mezinárodních festivalů a získalo řadu ocenění," řekla Mičková. Dodala, že jejich tvorba propojuje prvky loutkového, objektového a pohybového divadla i performance. Kromě inscenací pro různé věkové skupiny se věnují také vzdělávacím a mezioborovým projektům.