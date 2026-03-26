Divadlo loutek Ostrava uvede Kytici, vzdává hold tradici i slovanským démonům

Divadlo loutek Ostrava (DLO) uvede Kytici Karla Jaromíra Erbena, vzdává tak hold tradici i slovanským démonům. Premiéru bude mít hra 27. března na Alternativní scéně divadla. Režie se ujal umělecký šéf DLO Jakub Maksymov. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Lucie Blažek Mičková. Slavná sbírka balad podle ní ožije v podobě loutkového rituálu, který je určený školákům od deseti let, ale i dospělým divákům.
"Nová inscenace vychází z temného a symbolického světa Erbenových balad, v němž se prolíná realita s nadpřirozenem a kde porušení řádu nese nevyhnutelné následky," řekla.
Tvůrci se soustředí na základní příběhy viny, trestu a tenkou hranici mezi světem živých a mrtvých. "Inscenace ukazuje bohatství slovanské démonolatrie (uctívání démonů). Fascinuje nás svět, v němž mají nadpřirozené síly konkrétní jména, pravidla a moc zasahovat do lidských osudů," uvedl režisér Maksymov, který je kromě režie podepsán i pod dramaturgií. Na jevišti ožije pět ze 13 balad - Vodník, Lilie, Poklad, Polednice a Svatební košile.
Inscenace je podle Mičkové zároveň poctou českému loutkářství a jeho bohaté tradici. Na scéně se potkává hned několik loutkářských principů a technik. Diváci uvidí marionety, javajky, maňásky i prvky stínového divadla. Hudbu složil Matěj Šíma. Loutky povedou Richard Liberda, Lenka Pavlíčková, Michaela Cingelová a Tomáš Podrazil v alternaci s Ivem Martákem.
Kytice neožívá na jevišti DLO poprvé. V roce 1992 měla premiéru v režii Petra Nosálka se scénografií Tomáše Volkmera, který byl s Divadlem loutek Ostrava celoživotně neodmyslitelně spjatý.
Divadlo loutek Ostrava je profesionální divadelní scénou pro děti a mládež s historií od roku 1953. Na repertoáru má inscenace pro všechny věkové skupiny. Od batolat přes předškolní diváky, školáky až po teenagery a dospělé. Divadlo je pořadatelem mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse, který každé dva roky přiváží do Ostravy to nejlepší ze světového loutkového divadla. Zřizovatelem Divadla loutek Ostrava je statutární město Ostrava.