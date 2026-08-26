Divadlo loutek Ostrava uvede v nové sezoně pět premiér

Pět nových inscenací nabídne v sezoně 2026/2027 Divadlo loutek Ostrava. Inscenace se zaměří na témata samoty, strachu, ztráty, dospívání nebo odpovědnosti. Dramaturgie je určena divákům od tří let až po dospělé, pro které divadlo uvede inscenaci Válka s mloky Karla Čapka. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Lucie Blažek Mičková.
"V nové sezoně chceme pokračovat v dramaturgii, která bere dětského diváka vážně bez ohledu na jeho věk. Nechceme dětem nabízet zjednodušený svět, ale prostřednictvím divadla s nimi otevírat témata, která skutečně prožívají," uvedl umělecký šéf divadla Jakub Maksymov.
Sezonu na hlavní scéně zahájí 25. září autorská inscenace Velký příběh o malém nic v režii Jiřího Adámka Austerlitze. Inscenace pro děti od čtyř let využije jazyk, rytmus a zvuk. Alternativní scéna uvede 23. října inscenaci Kde jsi, Bato?, která uzavře trilogii o Batovi a Latovi. Představení pro děti od tří let zavede postavy do světa paní Noci, kde budou překonávat strach a čelit neznámému. "Režie se ujme Maksymov podle konceptu Tomáše Volkmera, výtvarníka a dlouholetého člena uměleckého týmu divadla, který na začátku letošního roku zemřel," doplnila.
Na 11. prosince je naplánována premiéra Vzpomínek slona, autorské inscenace pro děti od pěti let. Vznikne v mezinárodním tvůrčím týmu pod vedením chorvatské režisérky Tamary Kučinovičové. Inscenace se zaměří na témata ztráty, naděje a hledání bezpečí. Na hlavní scéně uvede divadlo příští rok 12. března Misi Bajaja pro diváky od šesti let. Režisér Jan Vejražka v ní využije klasickou pohádku Boženy Němcové jako východisko pro příběh o dospívání, odvaze a hledání vlastní hodnoty.
"Sezonu 28. května 2027 uzavře na hlavní scéně Válka s mloky pro dospívající a dospělé v režii Jakuba Maksymova. Adaptace románu Karla Čapka využije loutkové, objektové a multimediální divadlo. Tématem bude mimo jiné odpovědnost za svět, který lidé utvářejí svými rozhodnutími," řekla mluvčí.
Divadlo se 9. až 11. října připojí k Roku loutkového divadla připomínajícímu deset let od zápisu českého a slovenského loutkářství na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. V říjnu se zároveň představí v zahraničí. Od 13. do 16. října uvede na Mezinárodním festivalu dětského divadla Igora Madzirova v Severní Makedonii inscenaci Pilot a Malý princ.