Divadlo Mír uvede Kondomedii, novou komedii autora Blbce k večeři

Falešný coming out, skandální fotomontáže a absurdní situace ve firmě vyrábějící kondomy nabídne nová komedie Kondomedie, kterou připravuje ostravské Divadlo Mír. Inscenaci francouzského dramatika Francise Vebera, autora komedií Blbec k večeři a Chlap na zabití, režíruje Peter Gábor. Premiéra se uskuteční 24. října. ČTK to dnes sdělila mluvčí divadla Renata Gurellová.
"Hlavní postavou je úředník Francois Pignon, který má přijít o práci, opustila ho žena a jsyn jím pohrdá. Když už nevidí východisko, přijde jeho soused Belon, bývalý podnikový psycholog, s neobvyklým plánem. Pignon má předstírat, že je homosexuál, protože vedení firmy si podle něj nebude chtít dovolit propustit zaměstnance a riskovat obvinění z diskriminace," uvedla.
Plán ale spustí řetězec nedorozumění a bizarních situací. Do děje vstupují předsudky, proměny chování zaměstnanců i snaha vedení podniku působit za každou cenu korektně. "Komedie tak vedle situačního humoru míří také na firemní kulturu a pokrytectví," doplnila mluvčí.
Pignona ztvární Michal Sedláček, který se v Divadle Mír objevil také v komediích Chlap na zabití a Blbec k večeři. Jeho souseda Belona hraje Josef Kaluža. V dalších rolích se představí Robin Ferro, Vojtěch Lipina, Jana Posníková, Beáta Hrnčiříková a Filip Černý. "Režie se ujal Peter Gábor, scénu připravil Michal Syrový, kostýmy Alena Schäferová. Dramaturgem je David Vyhnánek a hudbu složil Peter Gábor mladší," uvedla mluvčí.