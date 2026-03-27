Divadlo Petra Bezruče má dvě nominace na inscenaci roku v Cenách Jantar

Cenu Jantar za činoherní divadlo mohou získat oba členové hereckého manželského páru Kristýna a Petr Panzenbergerovi. Nominován je například i Tomáš Jirman či Lukáš Melník. Cenu za inscenaci roku může dostat Divadlo Petra Bezruče či Národní divadlo moravskoslezské. Pořadatelé dnes nominace zveřejnili. ČTK to řekl kreativní ředitel Cen Jantar a koordinátor odborných porot Aleš Honus.
Ceny jsou vyhlašovány od roku 2017 nejen za divadlo, ale i v kategoriích hudba, literatura a výtvarné umění. Jsou určené pro umělce spojené s Moravskoslezským krajem.
"Vyhlášení této hlavní události pro moravskoslezskou uměleckou scénu se bude konat 4. května 2026 v Domě kultury Poklad v Ostravě. Jde již o devátý ročník," uvedl Honus.
V oboru činoherního divadla odborná porota nominovala pět žen, pět mužů a tři činoherní inscenace. Nominovány jsou herečky Kateřina Breiská, Sára Erlebachová, Petra Kocmanová, Alexandra Palatínusová a Kristýna Panzenberger Krajíčková. V mužské kategorii má šanci cenu získat Petr Panzenberger, Tomáš Jirman, David Viktora, Lukáš Melník nebo Marián Chalány.
"V kategorii nejlepší činoherní inscenace slaví úspěch Divadlo Petra Bezruče v Ostravě, které má nominovány dvě inscenace režiséra Jana Holce – Pozdě příchozí a Nepřítel lidu. Třetí nominaci získala inscenace Národního divadla moravskoslezského Ptáčci," řekl Honus. Dodal, že podrobné zdůvodnění všech nominací tak, jak je připravily odborné poroty, je k dispozici na webu www.cenyjantar.cz.
V kategorii operního divadla pořadatelé vyhlásili šest nominací. Tři jsou určeny pro ženy a tři pro muže. V oborech muzikál, opereta a balet byly nominace na rozdíl od činohry a opery vyhlášeny bez ohledu na pohlaví, a to s ohledem na menší počet nastudovaných inscenací. Za muzikál i balet jsou nominováni vždy tři umělci a umělkyně.
Devátý ročník Cen Jantar vyvrcholí galavečerem, na kterém vystoupí výrazní umělci vzešlí z regionu, někteří ve velmi neobvyklých hudebních spojeních. Příchozí se můžou těšit na houslistku Hanu Kotkovou, operní pěvkyni Dominiku Škrabalovou, populární zpěvačku Terezu Maškovou nebo rockové kapely Getaway a Bandjeez, ta vystoupí se zpěvákem Šimonem Bilinou. Interprety bude doprovázet dívčí pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Lenky Živocké.